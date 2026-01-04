Babnet   Latest update 19:58 Tunis

مدرب الموزمبيق: "العناصر الموزمبيقية عازمة على تقديم مباراة كبيرة أمام نيجيريا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942b9c90593b8.29607904_kpqjnmifhogel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 19:03 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أكد مدرب منتخب الموزمبيق، شيكينيو كوندي، أن العناصر الموزمبيقية متحمسة ومصممة على تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب نيجيريا، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين غدًا الاثنين على أرضية المركب الرياضي لفاس، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال كوندي، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة، إن منتخب بلاده سيدخل المواجهة بكثير من المسؤولية، مضيفًا أن الحالة الذهنية الجيدة ستكون عنصرًا حاسمًا لمواصلة ما وصفه بـ“كتابة التاريخ”، معتبرًا أن بلوغ ثمن النهائي يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لكرة القدم الموزمبيقية.


وأوضح المدرب الموزمبيقي أن التركيز الحالي منصبّ على الإعداد الذهني لمواجهة أحد عمالقة الكرة الإفريقية، مشددًا على أن فريقه، وبكل تواضع، يدخل اللقاء من أجل الفوز رغم صعوبة المهمة، معتبراً أن الضغط سيكون في المقام الأول على منتخب النسور الخضر.


وأضاف:
“سنقدّم كرة قدم مفتوحة، وسنتحدى مجموعة من اللاعبين الكبار الذين ينشطون في أقوى البطولات”.

وأشار كوندي إلى أن الترشيحات تصبّ في مصلحة المنتخب النيجيري بفضل نجومه وإمكاناته الفردية، غير أن منتخب الموزمبيق يتميّز، حسب قوله، بروح اللعب الجماعي، موضحًا أن أغلب اللاعبين ينشطون في البطولة المحلية، وهو ما مكّن الفريق من مجاراة منتخبات كبرى خلال هذه النسخة.

وأكد المدرب على ضرورة الانضباط التكتيكي، قائلاً إن الفريق مطالب بأن يكون منظّمًا دفاعيًا، وفعّالًا في التحولات والهجوم، بهدف تقديم أداء يُمتع الجماهير.

من جهته، شدّد الدولي الموزمبيقي إلياس بيليمبي على أن منتخب بلاده سيخوض مباراة قوية أمام منتخب نيجيريا “الكبير والمتماسك”، سعيًا إلى مواصلة الحلم وبلوغ الدور ربع النهائي.

وأضاف بيليمبي أن الفريق عازم على الاستمرار في كتابة التاريخ خلال هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو تحقيق الفوز أمام نيجيريا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321343

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-12
18°-10
12°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026