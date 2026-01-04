مدرب الموزمبيق: "العناصر الموزمبيقية عازمة على تقديم مباراة كبيرة أمام نيجيريا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942b9c90593b8.29607904_kpqjnmifhogel.jpg width=100 align=left border=0>

أكد مدرب منتخب الموزمبيق، شيكينيو كوندي، أن العناصر الموزمبيقية متحمسة ومصممة على تقديم مباراة كبيرة أمام منتخب نيجيريا، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين غدًا الاثنين على أرضية المركب الرياضي لفاس، ضمن الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025.



وقال كوندي، خلال الندوة الصحفية التي سبقت المباراة، إن منتخب بلاده سيدخل المواجهة بكثير من المسؤولية، مضيفًا أن الحالة الذهنية الجيدة ستكون عنصرًا حاسمًا لمواصلة ما وصفه بـ“كتابة التاريخ”، معتبرًا أن بلوغ ثمن النهائي يُعدّ إنجازًا تاريخيًا لكرة القدم الموزمبيقية.







وأوضح المدرب الموزمبيقي أن التركيز الحالي منصبّ على الإعداد الذهني لمواجهة أحد عمالقة الكرة الإفريقية، مشددًا على أن فريقه، وبكل تواضع، يدخل اللقاء من أجل الفوز رغم صعوبة المهمة، معتبراً أن الضغط سيكون في المقام الأول على منتخب النسور الخضر.





وأضاف:

“سنقدّم كرة قدم مفتوحة، وسنتحدى مجموعة من اللاعبين الكبار الذين ينشطون في أقوى البطولات”.

وأشار كوندي إلى أن الترشيحات تصبّ في مصلحة المنتخب النيجيري بفضل نجومه وإمكاناته الفردية، غير أن منتخب الموزمبيق يتميّز، حسب قوله، بروح اللعب الجماعي، موضحًا أن أغلب اللاعبين ينشطون في البطولة المحلية، وهو ما مكّن الفريق من مجاراة منتخبات كبرى خلال هذه النسخة.



وأكد المدرب على ضرورة الانضباط التكتيكي، قائلاً إن الفريق مطالب بأن يكون منظّمًا دفاعيًا، وفعّالًا في التحولات والهجوم، بهدف تقديم أداء يُمتع الجماهير.



من جهته، شدّد الدولي الموزمبيقي إلياس بيليمبي على أن منتخب بلاده سيخوض مباراة قوية أمام منتخب نيجيريا “الكبير والمتماسك”، سعيًا إلى مواصلة الحلم وبلوغ الدور ربع النهائي.



وأضاف بيليمبي أن الفريق عازم على الاستمرار في كتابة التاريخ خلال هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو تحقيق الفوز أمام نيجيريا.

