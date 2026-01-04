سيدي بوزيد: تشييع جثمان عون الأمن الشهيد مروان قادري الى مثواه الأخير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a8346b61cd5.89154623_mqeofjnlghpki.jpg width=100 align=left border=0>

في أجواء امتزجت بالألم والفخر، شيّعت بعد ظهر اليوم الأحد، عائلة شهيد المؤسسة الأمنية مروان قادري وأهالي المنطقة، جثمان الشهيد الى مثواه الأخير بمقبرة الحمايدية بقصر الحمام الغربية في معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، بحضور ممثلين عن مختلف الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية والسلط الجهوية والمحلية.



وتم نقل جثمان الشهيد من ولاية القصرين الى منزله بسيدي بوزيد، قبل أن يوارى بمقبرة الجهة، حيث عبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابن الجهة مدافعا عن حرمة الوطن، معبرين عن مساندتهم التامة والمتواصلة لمختلف القوات الأمنية في جهودهم لدحر الإرهاب.







وتم بالمقبرة تحية الشهيد بطلقات نارية قبل أن يتم تأبينه وإقامة صلاة الجنازة.





وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها مساء أمس السبت، عن استشهاد عون الأمن مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين خلال العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها الوحدات الأمنية صباح أمس، في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية ال صرين.



كما أفادت بأن العملية الأمنية الإستباقية، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صدّيق العبيدي" (أصيل ولاية الكاف وينتمي الى كتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي)، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له (دون الكشف عن هويته)، مشيرة الى أن العملية الأمنية لازالت متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.



يشار الى ان الشهيد مروان قادري متزوج وأب لطفلين وهو في العقد الرابع من عمره. وتم بالمقبرة تحية الشهيد بطلقات نارية قبل أن يتم تأبينه وإقامة صلاة الجنازة.وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها مساء أمس السبت، عن استشهاد عون الأمن مروان قادري، متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لأحد الإرهابيين خلال العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها الوحدات الأمنية صباح أمس، في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية ال صرين.كما أفادت بأن العملية الأمنية الإستباقية، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صدّيق العبيدي" (أصيل ولاية الكاف وينتمي الى كتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي)، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له (دون الكشف عن هويته)، مشيرة الى أن العملية الأمنية لازالت متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.يشار الى ان الشهيد مروان قادري متزوج وأب لطفلين وهو في العقد الرابع من عمره.