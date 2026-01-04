وزارة الدفاع الوطني تعلن عن وفاة تونسي بطلق ناري في عملية تهريب برمادة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن وفاة تونسي بطلق ناري والقبض على اثنين آخرين، خلال اعتراض الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين)، مساء أمس السبت بجهة تيارت، لسيارة تهريب توغلت في التراب الوطني.



وأفادت الوزارة، في بلاغ ، بأن راكبي السيارة لم يمتثلوا للإشارات الضوئية والصوتية بالتوقف ولا للرمايات التحذيرية في الهواء مما أجبر الوحدات العسكرية على الرماية يمين ويسار السيارة وإجبارها على التوقف، مضيفة أنه تم حجز السيارة وكمية من السلع المهربة.







وذكرت أن النيابة العسكرية تعهدت بالموضوع وأذنت بتسليم المهربين إلى المصالح الأمنية وحفظ المحجوزات على ذمة القضاء العسكري إلى حين استكمال الأبحاث.