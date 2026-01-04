Babnet   Latest update 14:02 Tunis

وزارة الدفاع الوطني تعلن عن وفاة تونسي بطلق ناري في عملية تهريب برمادة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/remada720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 14:02 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن وفاة تونسي بطلق ناري والقبض على اثنين آخرين، خلال اعتراض الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة (ولاية تطاوين)، مساء أمس السبت بجهة تيارت، لسيارة تهريب توغلت في التراب الوطني.

وأفادت الوزارة، في بلاغ ، بأن راكبي السيارة لم يمتثلوا للإشارات الضوئية والصوتية بالتوقف ولا للرمايات التحذيرية في الهواء مما أجبر الوحدات العسكرية على الرماية يمين ويسار السيارة وإجبارها على التوقف، مضيفة أنه تم حجز السيارة وكمية من السلع المهربة.


وذكرت أن النيابة العسكرية تعهدت بالموضوع وأذنت بتسليم المهربين إلى المصالح الأمنية وحفظ المحجوزات على ذمة القضاء العسكري إلى حين استكمال الأبحاث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321338

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
18°-10
12°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026