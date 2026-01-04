Babnet   Latest update 14:02 Tunis

مركز الحساب الخوارزمي ينظم ورشة تكوينية عن بعد حول السحاب الرقمي ومنصة علم يوم 15 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a37cbeb6107.17437959_leoqgnkmjpihf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 13:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينظم مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة، ورشة تكوينية عن بعد، حول السحاب الرقمي ومنصة علم، وذلك يوم الخميس 15 جانفي الجاري

وتعد هذه الورشة مرحلة تمهيدية أساسية لفائدة المشاركين الراغبين في متابعة التكوين الاشهادي عبر الانترنات في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يوفره المركز لتبادل المعارف وتنمية الكفاءات بما ينسجم مع المعايير الدولية


وتهدف هذه الورشة الى تقديم خدمات الحوسبة السحابية وتسليط الضوء على اسهامات الذكاء الاصطناعي في الوسط الجامعي من
خلال عرض منصة علم

elm.tn

يشار، الى أنه تم الاطلاق الرسمي لمنصة "علم" يوم 2 ماي 2025 بمركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة، وهي مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موجهة للجميع وتم تطويرها من قبل كفاءات تونسية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321330

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-12
18°-10
12°-8
13°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026