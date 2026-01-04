مركز الحساب الخوارزمي ينظم ورشة تكوينية عن بعد حول السحاب الرقمي ومنصة علم يوم 15 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a37cbeb6107.17437959_leoqgnkmjpihf.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة، ورشة تكوينية عن بعد، حول السحاب الرقمي ومنصة علم، وذلك يوم الخميس 15 جانفي الجاري



وتعد هذه الورشة مرحلة تمهيدية أساسية لفائدة المشاركين الراغبين في متابعة التكوين الاشهادي عبر الانترنات في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يوفره المركز لتبادل المعارف وتنمية الكفاءات بما ينسجم مع المعايير الدولية







وتهدف هذه الورشة الى تقديم خدمات الحوسبة السحابية وتسليط الضوء على اسهامات الذكاء الاصطناعي في الوسط الجامعي من

خلال عرض منصة علم



elm.tn



