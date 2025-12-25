التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d25e3ac1fd3.50253248_enmlfghpokjqi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن، المعهد الوطني للتراث، عن التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بمدينة سوسة، إلى غاية منتصف شهر جانفي 2026، عوضا عن 24 ديسمبر الجاري.



ويهدف هذا المعرض، الذي انطلق يوم 24 نوفمبر الماضي، إلى تثمين وعرض نتائج المشروع الممول من طرف الصندوق الإنمائي الياباني بعنوان "إدارة مواقع التراث العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ... إدماج استراتيجيات الحفظ والسياحة وسبل العيش المحلية في مواقع التراث العالمي".









ويسعى الى دعم سبل العيش المستدامة لحرفيي مدينة سوسة والمساهمة في تعزيز الحركية الثقافية والاقتصادية على المستوى المحلي.



يذكر أن هذا المشروع قد تم انجازه من قبل، المعهد الوطني للتراث، بالشراكة مع، المكتب الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية، وبالتعاون مع بلدية سوسة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.



