التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d25e3ac1fd3.50253248_enmlfghpokjqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 12:47 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن، المعهد الوطني للتراث، عن التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بمدينة سوسة، إلى غاية منتصف شهر جانفي 2026، عوضا عن 24 ديسمبر الجاري.

ويهدف هذا المعرض، الذي انطلق يوم 24 نوفمبر الماضي، إلى تثمين وعرض نتائج المشروع الممول من طرف الصندوق الإنمائي الياباني بعنوان "إدارة مواقع التراث العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ... إدماج استراتيجيات الحفظ والسياحة وسبل العيش المحلية في مواقع التراث العالمي".



ويسعى الى دعم سبل العيش المستدامة لحرفيي مدينة سوسة والمساهمة في تعزيز الحركية الثقافية والاقتصادية على المستوى المحلي.

يذكر أن هذا المشروع قد تم انجازه من قبل، المعهد الوطني للتراث، بالشراكة مع، المكتب الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية، وبالتعاون مع بلدية سوسة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.

وتم استكمال المرحلة الأولى منه عبر تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية النظرية والتطبيقية، ليتم العمل حاليا، بالتنسيق بين المكتب الإقليمي لليونسكو للدول المغاربية ومختلف المؤسسات المعنية، على تثمين مخرجات هذه المرحلة من خلال تنظيم سلسلة من المعارض للتعريف بالمشروع وبالحرفيين المشاركين فيه من خلال مجموعة من التظاهرات أولها بالمركز الثقافي بدار الباي بمدينة سوسة.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320835

