Babnet   Latest update 13:22 Tunis

تعزيز التعاون والشراكة الأكاديمية والعلمية بين تونس والهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d22e9d0f8b2.26528570_njqglmoekfhpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 12:40 قراءة: 0 د, 59 ث
      
مثل تعزيز التعاون والشراكة الأكادمية والعلمية بين تونس والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز محاور لقاء جمع اليوم الاربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد بمقر الوزارة، بسفيرة جمهورية الهند بتونس، دافياني اوتام خوبراغاد .
وحسب بلاغ نشرته الوزارة،  تناول اللّقاء أيضا  تعزيز الشراكات بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، وتطوير برامج التنقّل والتبادل الأكاديمي، ودعم مشاريع البحث العلمي المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب.
وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص تونس على مزيد توطيد التعاون مع الجانب الهندي بما يستجيب لأولويات التنمية الوطنية ويساهم في دعم جودة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مبرزا أهمية الاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار

ومن جهتها، عبّرت سفيرة جمهورية الهند عن رغبة بلادها في دعم هذا التعاون وتوسيعه، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، لا سيما في العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، معربة عن اهتمام الجانب الهندي بالحصول على معطيات حول البرامج الوطنية التونسية في هذين المجالين وآفاق التعاون الممكنة بشأنها.

 
و تمّ في هذا الإطار، الاتّفاق على تنظيم اجتماع خلال الأسبوع القادم لمتابعة هذه النقاط وبحث برامج التكوين المتخصص في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة مشروع إحداث كرسي للدراسات الهندية بجامعة منوبة بما يعزّز البعد الثقافي والأكاديمي للتعاون الثنائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320832

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
19°-11
17°-10
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026