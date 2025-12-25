تعزيز التعاون والشراكة الأكاديمية والعلمية بين تونس والهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d22e9d0f8b2.26528570_njqglmoekfhpi.jpg width=100 align=left border=0>

مثل تعزيز التعاون والشراكة الأكادمية والعلمية بين تونس والهند في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز محاور لقاء جمع اليوم الاربعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد بمقر الوزارة، بسفيرة جمهورية الهند بتونس، دافياني اوتام خوبراغاد .

وحسب بلاغ نشرته الوزارة، تناول اللّقاء أيضا تعزيز الشراكات بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، وتطوير برامج التنقّل والتبادل الأكاديمي، ودعم مشاريع البحث العلمي المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب.

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص تونس على مزيد توطيد التعاون مع الجانب الهندي بما يستجيب لأولويات التنمية الوطنية ويساهم في دعم جودة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مبرزا أهمية الاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار





ومن جهتها، عبّرت سفيرة جمهورية الهند عن رغبة بلادها في دعم هذا التعاون وتوسيعه، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، لا سيما في العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، معربة عن اهتمام الجانب الهندي بالحصول على معطيات حول البرامج الوطنية التونسية في هذين المجالين وآفاق التعاون الممكنة بشأنها.





و تمّ في هذا الإطار، الاتّفاق على تنظيم اجتماع خلال الأسبوع القادم لمتابعة هذه النقاط وبحث برامج التكوين المتخصص في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة مشروع إحداث كرسي للدراسات الهندية بجامعة منوبة بما يعزّز البعد الثقافي والأكاديمي للتعاون الثنائي.