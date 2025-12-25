كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d13453ba776.36521032_ljghmekqinofp.jpg width=100 align=left border=0>

أبرز مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو، القوة الذهنية والانضباط التكتيكي للاعبيه عقب الفوز على منتخب الغابون بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها الملعب الكبير لأغادير أمس الاربعاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).



وأوضح باغو، خلال الندوة الصحفية بعد المباراة، أن فريقه أبان عن روح عالية طوال أطوار اللقاء، رغم صعوبة المواجهة.





وأضاف أن اللاعبين تمكنوا من تدبير مختلف مراحل المباراة، وأظهروا صلابة خاصة خلال الشوط الثاني، في مواجهة محاولات المنتخب الغابوني للعودة في النتيجة.



وقال المدرب الكاميروني: "كانت مباراة شاقة، لكن الأهم كان الظفر بالنقاط الثلاث".



وأشار إلى أن منتخبه اشتغل ضمن منظومة لعب مرنة تتكيف مع معطيات المواجهة، موضحا أن "النظام التكتيكي الأساسي ليس سوى نقطة انطلاق، فهو يتطور دفاعيا وهجوميا حسب مجريات اللعب".

وبخصوص بقية مشوار المنافسات، أوضح باغو أن تركيبة المنتخب لاتزال قيد البناء، ممّا يفتح المجال لإجراء بعض التعديلات خلال المباراة المقبلة أمام منتخب كوت ديفوار.

