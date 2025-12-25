Babnet   Latest update 13:22 Tunis

كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d13453ba776.36521032_ljghmekqinofp.jpg width=100 align=left border=0>
مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 11:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أبرز مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو، القوة الذهنية والانضباط التكتيكي للاعبيه عقب الفوز على منتخب الغابون بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها الملعب الكبير لأغادير أمس الاربعاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025).

وأوضح باغو، خلال الندوة الصحفية بعد المباراة، أن فريقه أبان عن روح عالية طوال أطوار اللقاء، رغم صعوبة المواجهة.

وأضاف أن اللاعبين تمكنوا من تدبير مختلف مراحل المباراة، وأظهروا صلابة خاصة خلال الشوط الثاني، في مواجهة محاولات المنتخب الغابوني للعودة في النتيجة.

وقال المدرب الكاميروني: "كانت مباراة شاقة، لكن الأهم كان الظفر بالنقاط الثلاث".

وأشار إلى أن منتخبه اشتغل ضمن منظومة لعب مرنة تتكيف مع معطيات المواجهة، موضحا أن "النظام التكتيكي الأساسي ليس سوى نقطة انطلاق، فهو يتطور دفاعيا وهجوميا حسب مجريات اللعب".
وبخصوص بقية مشوار المنافسات، أوضح باغو أن تركيبة المنتخب لاتزال قيد البناء، ممّا يفتح المجال لإجراء بعض التعديلات خلال المباراة المقبلة أمام منتخب كوت ديفوار.
وبهذا الانتصار الافتتاحي، يستهل المنتخب الكاميروني مشواره في المجموعة السادسة بشكل إيجابي، ساعيا لتأكيد بدايته الجيدة أمام "الفيلة" الذين تفوقوا بدورهم على الموزمبيق بهدف نظيف في وقت سابق من يوم أمس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320829

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
19°-11
17°-10
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026