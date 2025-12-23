وزارة السياحة تعلن عن فتح باب المشاركة في إعداد وصياغة برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027

أعلنت وزارة السياحة، الثلاثاء، عن فتح باب المشاركة في إعداد وصياغة برنامج "تونس عاصمة السياحة العربية 2027"، وذلك في إطار مقاربة تشاركية واسعة تهدف إلى إبراز صورة تونس الحديثة والمتنوّعة والمنفتحة، مع المحافظة على عمقها الحضاري والثقافي.



وتتنزل هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على إثر تتويج تونس عاصمةً للسياحة العربية لسنة 2027.



ويهدف هذا البرنامج، إلى تقديم العاصمة تونس كوجهة عربية متكاملة ونابضة بالحياة، تلتقي فيها السياحة بالثقافة والفنون بالرياضة والتراث بالإبتكار، بما يبرز ثراء المقومات السياحية والتاريخية والمعمارية والبيئية، ويعزّز إشعاع تونس عربيًا ودوليًا.وتهم هذه الدعوة، بحسب المصدر ذاته، كل من المؤسسات العمومية والخاصة والمهنيين والفاعلين في القطاع السياحي والجامعات ومراكز البحث والإعلاميين والصحفيين والشباب والطلبة والجمعيات والحرفيين والفنانين والرياضيين والمبدعين والمصممين، إلى جانب الخبراء في التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وصانعي المحتوى والمؤثرين.كما بامكان كل من يحمل فكرة أو مبادرة أو رؤية للمساهمة باقتراح أفكار ومشاريع وتظاهرات ووأنشطة تُثري البرنامج وتُبرز عمق العاصمة الحضاري والمعماري وثراءها الثقافي والسياحي وطاقات شبابها، والصورة العصرية والمتطورة للوجهة التونسية.وسيتم تمكين الراغبين في المشاركة من إستبيان إلكتروني مخصّص لهذا الغرض، يُمثّل آلية شفافة ومفتوحة لجمع المقترحات وضمان تكافؤ الفرص وحسن النفاذ إلى المعلومة، على أن تُستكمل هذه المرحلة لاحقًا بورشات عمل تطبيقية لتحويل المقترحات إلى برنامج عملي قابل للتنفيذ.