انطلاق فعاليات ورشة عمل حول "الحد من التبذير الغذائي بالمطاعم الجامعية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6253fcd7b176a6.85716504_lnqomhgkjfeip.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل مشتركة بين، ديوان الخدمات الجامعية للشمال، والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، حول "الحد من التبذير الغذائي بالمطاعم الجامعية : من التشخيص إلى التنفيذ".



وتهدف هذه الورشة التطبيقية، وفق ما ورد على صفحة، ديوان الخدمات الجامعية للشمال، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى تشخيص أسباب التبذير الغذائي بالمطاعم الجامعية وإيجاد حلول ملموسة وعملية وتقديم توصيات تطبيقية للحد من هذه الظاهرة.









وتنعقد ورشة العمل بحضور المديرين والفنيين الساميين للصحة ورؤساء الطباخين والمكلفين بالمغازة لاربعة مطاعم جامعية بالشمال هي مطعم الحي الجامعي الحدائق بتونس ومطعم الحي الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس ومطعم الحي الجامعي بمونفلوري ومطعم الحي الجامعي حنبعل بسيدي ثابت.



رصد



وتنعقد ورشة العمل بحضور المديرين والفنيين الساميين للصحة ورؤساء الطباخين والمكلفين بالمغازة لاربعة مطاعم جامعية بالشمال هي مطعم الحي الجامعي الحدائق بتونس ومطعم الحي الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس ومطعم الحي الجامعي بمونفلوري ومطعم الحي الجامعي حنبعل بسيدي ثابت.رصد