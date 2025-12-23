Babnet   Latest update 23:26 Tunis

بحث سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ad587a00561.23948269_jgliefqkmonph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 18:45
      
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الثلاثاء، بمقرّ الوزارة، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، عبد الرحمان المديرس.

وتناول اللّقاء سبل التعاون بين الوزارة والمركز الإقليمي، خاصة في مجالات ضمان الجودة والتميّز في التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في تخصّصات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي العربي بالخصوص والدولي بشكل عام، ويعزّز الاعتراف المتبادل بالكفاءات العلمية ويدعم حركية الطلبة بين جامعات الدول العربية.



كما أكّد الجانبان، وفق بلاغ للوزارة، أهمية تبادل الخبرات وتكثيف العمل المشترك، بما يتماشى مع أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجّهات منظمة اليونسكو، واختيارات المركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم العالي والبحث العلمي.

