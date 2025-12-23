بحث سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الثلاثاء، بمقرّ الوزارة، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، عبد الرحمان المديرس.وتناول اللّقاء سبل التعاون بين الوزارة والمركز الإقليمي، خاصة في مجالات ضمان الجودة والتميّز في التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في تخصّصات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي العربي بالخصوص والدولي بشكل عام، ويعزّز الاعتراف المتبادل بالكفاءات العلمية ويدعم حركية الطلبة بين جامعات الدول العربية.