وزارتا التشغيل والتعليم العالي: إسناد الشهادات الجامعية يتم حصريا من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية أو الخاصة المرخص لها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694aeef35f1fd1.71738086_okhmqelifgpjn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 20:32
      
أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، أن إسناد الشهادات الجامعية يتم حصريا من قبل مؤسسات التعليم العالي العمومية أو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت الوزارتان، في هذا البلاغ الموجه للعموم من طالبي التكوين والمتكونين ومؤسسات التكوين المهني الخاصة، على أنه يُمنع على أي مؤسسة تكوين مهني خاصة إصدار إشهارات أو إعلانات للتكوين من شأنها إيهام العموم بأنها تفضي إلى الحصول على شهادات جامعية معتمدة في النظام التونسي أو الأجنبي، على غرار شهادة في الهندسة وإجازة وماجستير إدراة الاعمال، وماجستير، أو التنصيص على أي إعتراف وطني أو دولي بها في إطار شراكة مع مؤسسات تعليم عال أجنبية.



وأعلنت الوزارتان، أن أي مخالفة لهذه التراتيب، تٌعرض المؤسسة المخالفة إلى العقوبات الإدارية والمتابعة القضائية وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

ودعت وزارتا التشغيل والتعليم العالي جميع طالبي التكوين وطالبي الدراسة الجامعية إلى ضرورة التثبت المسبق من قائمات مؤسسات التكوين المهني الخاصة وكذلك قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الناشطة بصورة قانونية، وذلك عبر الإتصال بالإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المختصة ترابيا بالنسبة إلى قائمات مؤسسات التكوين المهني الخاصة أو الولوج إلى موقع "واب" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي https://www.mes.in بالنسبة إلى قائمة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
saved articles
