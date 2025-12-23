كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.. السنغال تفوز على بوتسوانا بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694acddaea0564.62566431_qiefpmgnljhko.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب السنغالي على نظيره البوتسواني بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025).



وسجّل أهداف المنتخب السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقتين 40 و58، قبل أن يختتم شريف ندياي الثلاثية في الدقيقة 90.









وكان منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قد افتتح مباريات هذه الجولة بفوزه على منتخب البنين بهدف دون رد.



وبهذا الانتصار، حقق المنتخب السنغالي بداية قوية في مشواره القاري، معززًا حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة.

