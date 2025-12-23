دراسة حديثة تكشف دوافع التونسيين المقيمين بالخارج للعودة والعراقيل التي تحول دون ذلك

كشفت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية عن نتائج دراسة كمية ونوعية متعلّقة بمدى جاذبية تونس للكفاءات التونسية بالخارج، بعنوان: «الجاذبية: خارطة طريق لاستقطاب مشاريع الجالية التونسية بالخارج»، تناولت أبرز أسباب العودة والاستعداد للاستثمار، إضافة إلى العوائق التي تحول دون العودة الدائمة إلى تونس.



منهجية الدراسة ونطاقها



دوافع العودة المؤقتة



الاستثمار وسوق الشغل



شروط تشجيع العودة



العراقيل التي تحول دون العودة



عناصر الجاذبية المقترحة



إجراءات ذات أثر مباشر



وأظهرت نتائج الدراسة، التي أُنجزت خلال الفترة من، وشملتببلدان مختلفة، أنّه وبصرف النظر عن زيارات العطل، فإنمن التونسيين المقيمين بالخارج يصرّحون برغبتهم في العودة النهائية إلى تونس، في حين أنّلا يبدون اهتمامًا بالعودة.وبيّنت الدراسة، المنجزة بتمويل منوبنفّذها، أنّ الارتباط بأرض الوطن ما يزال قويًا، حيث أفادمن المشاركين بأنهم يعودون إلى تونس عدّة مرات في السنة، بينما يعودمرة واحدة على الأقل سنويًا.وتتوزّع أسباب العودة المؤقتة أساسًا بين:بنسبة 32 بالمائةبنسبة 21 بالمائةوعبّرمن التونسيين المقيمين بالخارج عن رغبتهم في بعث مشاريع استثمارية في تونس، في حين أظهرت المعطيات أنّمن أفراد العيّنة غادروا البلاد في الأصل لأسباب مهنية، ما يعكس الارتباط الوثيق بين مسألة العودة وسوق الشغل وفرص الاستثمار.وبيّنت النتائج أنّ الرغبة في العودة ترتبط بتوفّر شروط عامّة ملائمة، حيث عبّر:عن اهتمامهم بالعودة في حال توفّرت الفرص الاقتصاديةفي حال توفّر الاستقرار الاقتصادي والسياسيفي حال تسهيل مناخ الاستثمار، خاصّة فيما يتعلّق برأس المال المخاطر والنفاذ إلى التمويلات البنكيةوفيما يخصّ العوائق، رصدت الدراسة عدّة عراقيل رئيسية، من أبرزها:(71 بالمائة)، خاصّة مع نقص فرص الشغل المؤهّلة وضعف الأجور(69 بالمائة)(62 بالمائة)وعدم توفّر ظروف حياتية مناسبة (64 بالمائة)والبيروقراطية (58 بالمائة)وفي المقابل، مكّنت النتائج من تحديد عناصر جاذبية من شأنها تشجيع العودة، أبرزها:* تحسين المرافق الحياتية، خاصّة في* تيسير النفاذ إلى الأسواق الاقتصادية* ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي* تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الجبائية* تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة والخدمات البنكية* تحسين خدمات تحويل الأموال من الخارج* تطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الإقامةوأظهرت الدراسة أنّ اعتماد إجراءات موجهة يمكن أن يستقطب الكفاءات التونسية، حيث اعتبر:أنّ تبسيط الإجراءات الإدارية عامل جذّاب قويأنّ تبسيط القواعد البنكية وقوانين الصرف يشجّع على العودةأنّ توفير حماية اجتماعية عند العودة يمثّل عنصرًا حاسمًا