Babnet   Latest update 15:26 Tunis

دراسة حديثة تكشف دوافع التونسيين المقيمين بالخارج للعودة والعراقيل التي تحول دون ذلك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tunisairdrapeau.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Decembre 2025 - 15:08 قراءة: 2 د, 15 ث
      
كشفت جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا الفرنسية عن نتائج دراسة كمية ونوعية متعلّقة بمدى جاذبية تونس للكفاءات التونسية بالخارج، بعنوان: «الجاذبية: خارطة طريق لاستقطاب مشاريع الجالية التونسية بالخارج»، تناولت أبرز أسباب العودة والاستعداد للاستثمار، إضافة إلى العوائق التي تحول دون العودة الدائمة إلى تونس.

منهجية الدراسة ونطاقها


وأظهرت نتائج الدراسة، التي أُنجزت خلال الفترة من ماي إلى جوان 2025، وشملت 1041 تونسيًا مقيمًا بالخارج ببلدان مختلفة، أنّه وبصرف النظر عن زيارات العطل، فإن 20 بالمائة فقط من التونسيين المقيمين بالخارج يصرّحون برغبتهم في العودة النهائية إلى تونس، في حين أنّ 59 بالمائة لا يبدون اهتمامًا بالعودة.


وبيّنت الدراسة، المنجزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنفّذها مكتب الهجرة والاندماج الفرنسي، أنّ الارتباط بأرض الوطن ما يزال قويًا، حيث أفاد 56 بالمائة من المشاركين بأنهم يعودون إلى تونس عدّة مرات في السنة، بينما يعود 35 بالمائة مرة واحدة على الأقل سنويًا.

دوافع العودة المؤقتة

وتتوزّع أسباب العودة المؤقتة أساسًا بين:

* الدوافع العائلية بنسبة 32 بالمائة
* قضاء فترة التقاعد في تونس بنسبة 21 بالمائة

الاستثمار وسوق الشغل

وعبّر 24 بالمائة من التونسيين المقيمين بالخارج عن رغبتهم في بعث مشاريع استثمارية في تونس، في حين أظهرت المعطيات أنّ 81 بالمائة من أفراد العيّنة غادروا البلاد في الأصل لأسباب مهنية، ما يعكس الارتباط الوثيق بين مسألة العودة وسوق الشغل وفرص الاستثمار.

شروط تشجيع العودة

وبيّنت النتائج أنّ الرغبة في العودة ترتبط بتوفّر شروط عامّة ملائمة، حيث عبّر:

* 71 بالمائة عن اهتمامهم بالعودة في حال توفّرت الفرص الاقتصادية
* 81 بالمائة في حال توفّر الاستقرار الاقتصادي والسياسي
* 82 بالمائة في حال تسهيل مناخ الاستثمار، خاصّة فيما يتعلّق برأس المال المخاطر والنفاذ إلى التمويلات البنكية

العراقيل التي تحول دون العودة

وفيما يخصّ العوائق، رصدت الدراسة عدّة عراقيل رئيسية، من أبرزها:

* عدم مرونة سوق الشغل (71 بالمائة)، خاصّة مع نقص فرص الشغل المؤهّلة وضعف الأجور
* محدودية الفرص الريادية وصعوبة تطوير المشاريع (69 بالمائة)
* ثقل الإجراءات الإدارية (62 بالمائة)
* تدنّي جودة الحياة وعدم توفّر ظروف حياتية مناسبة (64 بالمائة)
* ثقل المنظومة الجبائية والتنظيمية والبيروقراطية (58 بالمائة)

عناصر الجاذبية المقترحة

وفي المقابل، مكّنت النتائج من تحديد عناصر جاذبية من شأنها تشجيع العودة، أبرزها:

* تحسين المرافق الحياتية، خاصّة في الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية
* تيسير النفاذ إلى الأسواق الاقتصادية
* ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي
* تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الجبائية
* تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة والخدمات البنكية
* تحسين خدمات تحويل الأموال من الخارج
* تطوير الاتفاقيات الثنائية مع دول الإقامة

إجراءات ذات أثر مباشر

وأظهرت الدراسة أنّ اعتماد إجراءات موجهة يمكن أن يستقطب الكفاءات التونسية، حيث اعتبر:

* 83 بالمائة أنّ تبسيط الإجراءات الإدارية عامل جذّاب قوي
* 79 بالمائة أنّ تبسيط القواعد البنكية وقوانين الصرف يشجّع على العودة
* 76 بالمائة أنّ توفير حماية اجتماعية عند العودة يمثّل عنصرًا حاسمًا
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320716

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 RD Congo CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Senegal CAN 2025 - Botswana CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Nigeria CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Tunisie CAN 2025 - Ouganda CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 3 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:50
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
16°-8
16°-9
18°-12
15°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/12)     1279,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/12)   26249 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :