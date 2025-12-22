كاس امم افريقيا (المغرب 2025): الملعب الأولمبي بالرباط مسرحا لمباراة تونس و اوغندا

تم تدشين الملعب الأولمبي بالرباط، الذي سيحتضن غدًا الثلاثاء مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي، وذلك عقب أشغال أنجزت في فترة قياسية جمعت بين السرعة والدقة، ليُفرض هذا الصرح كأحد أحدث المنشآت التحتية الرياضية بالمغرب.



وقد صُمم الملعب لاحتضان منافسات ألعاب القوى وكرة القدم على أعلى المستويات، واستمرت أشغال بنائه زهاء تسعة أشهر.



مواصفات تقنية ومعمارية حديثة



منشأة متكاملة ومتعددة الاستعمالات



بلغت كلفة المشروع حوالي، فيما تصلللملعب إلى. ويتميّز بهندسة معمارية أنيقة تطبعهاتعلو المنصة الرئيسية، مانحة المنشأة، إلى جانب توفير مزيد من الراحة للجماهير.ويستجيبللمعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح تنظيم تظاهرات كبرى من قبيل، إحدى محطات، كما تسمحباستخدامه الأمثل لاحتضان مباريات كرة القدم.جرى تصميم الملعب كمنشأة متكاملة تضم:* مرآبًا تحت أرضي يوفّر موقفًا واسعًا للسيارات* مركزًا لمكافحة المنشطات* استوديوهات سمعية بصرية* قاعات لبناء العضلات* عدة حجرات للملابسكما يشمل، وقاعات استقبال، وقاعة للمؤتمرات، إضافة إلىتضمن بثًا عالي الجودة خلال التظاهرات الكبرى، فضلًا عنملائم لإجراء المنافسات الليلية.وتضع هذه التجهيزات الملعب ضمن فئةالقادرة على احتضان المنافسات الدولية، مع احترام أعلى معاييرويُعدّمن بين الملاعب المختارة لاحتضان عدد من مباريات