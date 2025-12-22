كاس امم افريقيا (المغرب 2025): الملعب الأولمبي بالرباط مسرحا لمباراة تونس و اوغندا
تم تدشين الملعب الأولمبي بالرباط، الذي سيحتضن غدًا الثلاثاء مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي، وذلك عقب أشغال أنجزت في فترة قياسية جمعت بين السرعة والدقة، ليُفرض هذا الصرح كأحد أحدث المنشآت التحتية الرياضية بالمغرب.
وقد صُمم الملعب لاحتضان منافسات ألعاب القوى وكرة القدم على أعلى المستويات، واستمرت أشغال بنائه زهاء تسعة أشهر.
مواصفات تقنية ومعمارية حديثةبلغت كلفة المشروع حوالي 60 مليون دولار، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 21 ألف متفرج. ويتميّز بهندسة معمارية أنيقة تطبعها تغطية جزئية على شكل هلال تعلو المنصة الرئيسية، مانحة المنشأة هوية بصرية فريدة، إلى جانب توفير مزيد من الراحة للجماهير.
ويستجيب مضمار ألعاب القوى للمعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح تنظيم تظاهرات كبرى من قبيل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، إحدى محطات الدوري الماسي، كما تسمح أرضية الملعب المعشبة طبيعيًا باستخدامه الأمثل لاحتضان مباريات كرة القدم.
منشأة متكاملة ومتعددة الاستعمالاتجرى تصميم الملعب كمنشأة متكاملة تضم:
* مرآبًا تحت أرضي يوفّر موقفًا واسعًا للسيارات
* مركزًا لمكافحة المنشطات
* استوديوهات سمعية بصرية
* قاعات لبناء العضلات
* عدة حجرات للملابس
كما يشمل فضاءات حديثة مخصصة لكبار الشخصيات، وقاعات استقبال، وقاعة للمؤتمرات، إضافة إلى غرف تحكم سمعية بصرية واستوديوهات تلفزية تضمن بثًا عالي الجودة خلال التظاهرات الكبرى، فضلًا عن نظام إضاءة متطور ملائم لإجراء المنافسات الليلية.
وتضع هذه التجهيزات الملعب ضمن فئة الملاعب متعددة الاستعمالات القادرة على احتضان المنافسات الدولية، مع احترام أعلى معايير السلامة والراحة.
ويُعدّ الملعب الأولمبي بالرباط من بين الملاعب المختارة لاحتضان عدد من مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.
