Babnet   Latest update 13:42 Tunis

سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين عن العمل

<img src=http://www.babnet.net/images/7/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 13:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
شارك عدد من حاملي الشهادات العليا ممّن طالت بطالتهم، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي ومسيرة بالشارع الرئيسي للولاية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.

ويأتي هذا التحرك، حسب ما صرحت به الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد زهور فريجي لصحفي "وات"، دفاعا عن الحق في التشغيل كاستحقاق وطني غير قابل للمساومة، والمطالبة بالانتداب الفوري والمباشر لأصحاب الشهادات الذين طال انتظارهم لسنوات طويلة وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة عبر رفع التعطيل عن المشاريع الحيوية في مختلف المعتمديات.

وبينت ان التحرك يتزامن مع تمرير مبادرة بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء لإنصاف من طالت بطالتهم والتى اعتبرتها "جزء صغير" لحل معضلة البطالة، وحملت المسؤولية للسلطة التنفيذية لتمرير هذا القانون وانزاله بالرائد الرسمي وتحديد سقف زمني لتفعيل هذه الأوامر لتكون منصفة وانتداب دفعة أولى في سنة 2026


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320398


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-14
17°-14
16°-13
16°-12
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :