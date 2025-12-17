سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية ومسيرة للمعطلين عن العمل

<img src=http://www.babnet.net/images/7/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

شارك عدد من حاملي الشهادات العليا ممّن طالت بطالتهم، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي ومسيرة بالشارع الرئيسي للولاية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم.



ويأتي هذا التحرك، حسب ما صرحت به الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد زهور فريجي لصحفي "وات"، دفاعا عن الحق في التشغيل كاستحقاق وطني غير قابل للمساومة، والمطالبة بالانتداب الفوري والمباشر لأصحاب الشهادات الذين طال انتظارهم لسنوات طويلة وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة عبر رفع التعطيل عن المشاريع الحيوية في مختلف المعتمديات.





وبينت ان التحرك يتزامن مع تمرير مبادرة بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء لإنصاف من طالت بطالتهم والتى اعتبرتها "جزء صغير" لحل معضلة البطالة، وحملت المسؤولية للسلطة التنفيذية لتمرير هذا القانون وانزاله بالرائد الرسمي وتحديد سقف زمني لتفعيل هذه الأوامر لتكون منصفة وانتداب دفعة أولى في سنة 2026