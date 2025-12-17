اختيار الفيلم التونسي «صوت هند رجب» ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4a78997271.84295408_lmqgipjehnfok.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن اختيار الفيلم التونسي «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، وهي المرحلة ما قبل النهائية التي تعتمدها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لاختيار عدد محدود من الأعمال المتنافسة من مختلف دول العالم.



وأوضح المركز، في بلاغ له، أنّ القائمة تضم أفلامًا مختارة من عدة بلدان، تم ترتيبها أبجديًا حسب الدولة، بما يعكس المستوى الفني الرفيع والتنوّع الإبداعي للأعمال المرشّحة خلال هذه الدورة.









ويُعدّ هذا التتويج إنجازًا جديدًا للسينما التونسية وحضورها الدولي، في انتظار الإعلان عن الترشيحات النهائية المقرّر خلال أواخر شهر جانفي 2026.



يُذكر أنّ فيلم «صوت هند رجب» يُعرض حاليًا ضمن مسابقات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.

