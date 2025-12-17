Babnet   Latest update 11:54 Tunis

اختيار الفيلم التونسي «صوت هند رجب» ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4a78997271.84295408_lmqgipjehnfok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 11:39 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن اختيار الفيلم التونسي «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، وهي المرحلة ما قبل النهائية التي تعتمدها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لاختيار عدد محدود من الأعمال المتنافسة من مختلف دول العالم.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أنّ القائمة تضم أفلامًا مختارة من عدة بلدان، تم ترتيبها أبجديًا حسب الدولة، بما يعكس المستوى الفني الرفيع والتنوّع الإبداعي للأعمال المرشّحة خلال هذه الدورة.



ويُعدّ هذا التتويج إنجازًا جديدًا للسينما التونسية وحضورها الدولي، في انتظار الإعلان عن الترشيحات النهائية المقرّر خلال أواخر شهر جانفي 2026.

يُذكر أنّ فيلم «صوت هند رجب» يُعرض حاليًا ضمن مسابقات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320388


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
16°-12
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :