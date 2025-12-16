الكاف: حركيّة نشيطة بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان

تشهد المعبران الحدوديان بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف حركية نشيطة خلال الفترة الحالية، انعكست إيجابًا على النشاط السياحي وعلى الحركة التجارية والاقتصادية بالجهة.



وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالكاف، صابر المقري، أنّ التوقعات تشير إلى تواصل ارتفاع عدد الوافدين من القطر الجزائري خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، تزامنًا مع العطلة المدرسية والاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة في تونس والجزائر.



وبيّن المقري أنّ هذا الإقبال يُعزّزُه كذلك الترفيع في قيمة المنحة السياحية السنوية في الجزائر، من 100 إلى 750 أورو للفرد الواحد، وهو ما ساهم في تنشيط حركة العبور والسياحة بين البلدين.وأضاف أنّ عدد الزوار الجزائريين الذين دخلوا التراب التونسي عبر معبري ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم 15 ديسمبر، بلغ، مسجّلًا زيادة بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ هذه الحركية السياحية المكثفة كان لها انعكاس إيجابي على النشاط التجاري بالجهة، إلى جانب تحسّن ملحوظ في نسب الإيواء بالوحدات الفندقية، بما ساهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.