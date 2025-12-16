Babnet   Latest update 19:17 Tunis

الكاف: حركيّة نشيطة بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/voiturealgeriedraptunisien.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 18:27 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تشهد المعبران الحدوديان بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان من ولاية الكاف حركية نشيطة خلال الفترة الحالية، انعكست إيجابًا على النشاط السياحي وعلى الحركة التجارية والاقتصادية بالجهة.

وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالكاف، صابر المقري، أنّ التوقعات تشير إلى تواصل ارتفاع عدد الوافدين من القطر الجزائري خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، تزامنًا مع العطلة المدرسية والاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة في تونس والجزائر.



وبيّن المقري أنّ هذا الإقبال يُعزّزُه كذلك الترفيع في قيمة المنحة السياحية السنوية في الجزائر، من 100 إلى 750 أورو للفرد الواحد، وهو ما ساهم في تنشيط حركة العبور والسياحة بين البلدين.

وأضاف أنّ عدد الزوار الجزائريين الذين دخلوا التراب التونسي عبر معبري ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم 15 ديسمبر، بلغ 514 ألفًا و376 زائرًا، مسجّلًا زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنّ هذه الحركية السياحية المكثفة كان لها انعكاس إيجابي على النشاط التجاري بالجهة، إلى جانب تحسّن ملحوظ في نسب الإيواء بالوحدات الفندقية، بما ساهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320360


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :