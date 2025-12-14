اليوم العالمي للغة العربية: شعر ورقص وموسيقى في عرض "أرض من حبر وأنفاس منفى"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f2213213e91.02475628_iphlmqogjenfk.jpg width=100 align=left border=0>

ستستضيف المكتبة الوسائطية "جيزيل حليمي"، بالمعهد الفرنسي بسوسة، يوم 18 ديسمبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية عرض "أرض من حبر وأنفاس منفى" (Terres d’encre et souffles d’exil).



وسيحتفي العرض بقوّة الكلمات وذاكرة الأوطان، من خلال تكريم لكتاب وشعراء، استطاعوا تحويل بلدانهم إلى مشاهد من حبر وجغرافيا من المشاعر، أمثال محمود درويش، وأبو القاسم الشابي، وطاهر بكري، وكاتب ياسين، وغيرهم من الأصوات، التّي تشكّل المخيال العربي.









وسيتم خلال هذا العرض تقديم نصوصهم عبر قراءة مسرحية ثنائية اللغة بالعربية والفرنسية، تعززها رقصات مستوحاة من أنفاس الكلمات ذاتها، ضمن عرض يمثل رحلة حسية تصبح فيها الكلمات ملاذا، وتولد فيها المشاهد من جديد عبر زخم الحركة، لتعيد الذاكرة المحمولة على أجنحة الشعر إحياء الأرض، التي نحملها في دواخلنا.

