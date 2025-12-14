Babnet   Latest update 22:18 Tunis

اليوم العالمي للغة العربية: شعر ورقص وموسيقى في عرض "أرض من حبر وأنفاس منفى"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693f2213213e91.02475628_iphlmqogjenfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 21:45 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ستستضيف المكتبة الوسائطية "جيزيل حليمي"، بالمعهد الفرنسي بسوسة، يوم 18 ديسمبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية عرض "أرض من حبر وأنفاس منفى" (Terres d’encre et souffles d’exil).

وسيحتفي العرض بقوّة الكلمات وذاكرة الأوطان، من خلال تكريم لكتاب وشعراء، استطاعوا تحويل بلدانهم إلى مشاهد من حبر وجغرافيا من المشاعر، أمثال محمود درويش، وأبو القاسم الشابي، وطاهر بكري، وكاتب ياسين، وغيرهم من الأصوات، التّي تشكّل المخيال العربي.



وسيتم خلال هذا العرض تقديم نصوصهم عبر قراءة مسرحية ثنائية اللغة بالعربية والفرنسية، تعززها رقصات مستوحاة من أنفاس الكلمات ذاتها، ضمن عرض يمثل رحلة حسية تصبح فيها الكلمات ملاذا، وتولد فيها المشاهد من جديد عبر زخم الحركة، لتعيد الذاكرة المحمولة على أجنحة الشعر إحياء الأرض، التي نحملها في دواخلنا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320268


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-14
21°-14
21°-12
19°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :