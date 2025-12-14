Babnet   Latest update 19:10 Tunis

فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693edc075c3364.33614866_jimopgklnefhq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 18:05 قراءة: 0 د, 59 ث
      
فاز 11 تلميذا مشاركا في المسابقات الفنية للملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025–2026، الذي نظمته، اليوم الأحد، المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، بفضاء المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي بتونس.

وأعلنت لجان التحكيم المكلفة بتقييم الأعمال المقدمة ترشح خمسة أعمال من بين الأعمال الفائزة للمشاركة في الملتقى الوطني للصورة والسينما والفنون البصرية بالمدارس الإعدادية، الذي ستحتضنه المندوبية الجهوية للتربية بولاية المهدية أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري.



وتتمثل الأعمال المتوجة للمشاركة في الملتقى الوطني في الشريط الروائي بعنوان "La Routine" للتلميذ ريان بوذنيته، والشريط الروائي "ذهن بلا عقل" للتلميذ محمد فادي السرايري عن معهد قرطاج درمش، إضافة إلى سيناريو "زوال النجم" للتلميذ يوسف العبيدي عن معهد 2 مارس حلق الوادي.

كما تُوجت الصورة الفوتوغرافية "صوت لا يخمده الازدحام" للتلميذة نور قيزة عن معهد العوينة للفنون البصرية، إلى جانب عمل "صمود أنثى" في مجال الفن التشكيلي للتلميذة فردوس جلول عن المدرسة الإعدادية الطيب المهيري بالمرسى.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد نور الدين المرابطي، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية تونس 1، بأنه تم خلال الملتقى الجهوي تونس 1 تقديم 15 عملًا في الفن التشكيلي، و12 عملًا في السينما، و4 أعمال في الصورة الفوتوغرافية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320244


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-14
19°-14
21°-12
18°-15
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :