فوز 11 تلميذا في مسابقات الملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد

فاز 11 تلميذا مشاركا في المسابقات الفنية للملتقى الجهوي للصورة والسينما والفنون البصرية للمدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2025–2026، الذي نظمته، اليوم الأحد، المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، بفضاء المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي بتونس.



وأعلنت لجان التحكيم المكلفة بتقييم الأعمال المقدمة ترشح خمسة أعمال من بين الأعمال الفائزة للمشاركة في الملتقى الوطني للصورة والسينما والفنون البصرية بالمدارس الإعدادية، الذي ستحتضنه المندوبية الجهوية للتربية بولاية المهدية أيام 22 و23 و24 ديسمبر الجاري.









وتتمثل الأعمال المتوجة للمشاركة في الملتقى الوطني في الشريط الروائي بعنوان "La Routine" للتلميذ ريان بوذنيته، والشريط الروائي "ذهن بلا عقل" للتلميذ محمد فادي السرايري عن معهد قرطاج درمش، إضافة إلى سيناريو "زوال النجم" للتلميذ يوسف العبيدي عن معهد 2 مارس حلق الوادي.



كما تُوجت الصورة الفوتوغرافية "صوت لا يخمده الازدحام" للتلميذة نور قيزة عن معهد العوينة للفنون البصرية، إلى جانب عمل "صمود أنثى" في مجال الفن التشكيلي للتلميذة فردوس جلول عن المدرسة الإعدادية الطيب المهيري بالمرسى.



