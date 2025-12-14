تطاوين: اختتام الدورة التكوينية الإقليمية حول الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي

اختُتمت صباح اليوم بمدينة تطاوين أشغال الندوة الإقليمية التكوينية الثانية في القطاع الفلاحي حول الصحة والسلامة المهنية، التي نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، تحت إشراف الجامعة العامة للفلاحة وقسم الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وبمشاركة متكوّنين من ولايات قابس وقبلي ومدنين.



وتهدف الندوة، التي امتدّت على مدى يومين، إلى تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في الوسط الفلاحي، والرفع من مستوى وعي العمال والنقابيين بالمخاطر المهنية التي قد يتعرّضون لها أثناء أداء مهامهم، سواء في القطاع العام أو الخاص.



وأفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الشريف البريني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المشاركين تلقّوا تدريبات نظرية وتطبيقية في أساسيات الصحة والسلامة المهنية، تحت إشراف مختصين في المجال، وقد استهدفت هذه الدورة أساسًا أعضاء النقابات الأساسية الفلاحية التابعة للاتحاد.وأضاف أنّ الدورة تناولت جملة من المحاور الهامة، من بينها حوادث الشغل التي قد يتعرّض لها العمال وسبل التعامل معها، وذلك بالتنسيق مع أطباء الشغل والمصالح المختصّة، إلى جانب شرح حقوق وواجبات العمال في هذا الإطار، والإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتباعها لضمان حقوقهم.وأوضح أنّ من أبرز المحاور التي شملتها الدورة التكوينية آليات الوقاية من حوادث الشغل، وضرورة توفير ظروف عمل آمنة، واعتماد وسائل الوقاية الفردية والجماعية للحدّ من المخاطر المهنية في القطاع الفلاحي.وأشار البريني إلى أنّ الحضور كان محترمًا، حيث شارك في الندوة حوالي 35 منخرطًا يمثلون مختلف ولايات الإقليم الخامس، مؤكّدًا أنّ هذه الدورة التكوينية ستساهم بشكل أساسي في تأهيل المشاركين وتمكينهم من الإلمام بأهم حقوقهم وواجباتهم.وأوضح في ختام تصريحه أنّ الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يحرص على تكثيف مثل هذه الدورات التكوينية مستقبلًا، بهدف تقريب المعلومة من المنخرطين وتعزيز قدراتهم في مجال الصحة والسلامة المهنية وغيرها من المجالات.