ولايات تونس وصفاقس ونابل تسجل اعلى عدد في وفيات حوادث المرور (المرصد الوطني لسلامة المرور)

تسجل ولايات تونس وصفاقس ونابل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور، وذلك وفق ما كشفت عنه احصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور منذ بداية السنة والى غاية الرابع من ديسمبر الجاري

وابرزت هذه الاحصائيات التي تم تقديمها بمناسبة انعقاد الدورة 16 لأشغال المجلس الوطني لسلامة المرور خلال الأسبوع المنقضي، أن ولاية تونس قد سجلت 112 وفاة نتيجة حوادث الطرقات وسجلت ولاية صفاقس 111 وفاة ثم ولاية نابل 77 وفاة

وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى في عدد حوادث الطرقات (672 حادثا)تليها ولاية المهدية (399 حادثا)ثم ولاية نابل (313 حادثا) وولاية صفاقس (283 حادثا ) وولاية القصرين ب (265 حادثا)



وكشفت هذه الاحصائيات ان الولايات الداخلية تسجل اعلى معدل وفيات وذلك لكل مليون عربة، اين تسجل ولاية القصرين أعلى معدل ب 4ر55 بالمائة ثم ولاية سيدي بوزيد ب 9ر37 تليها ولاية القيروان ب 6ر37ووفق ذات المصدر فان هذه المؤشرات الجديدة تكشف عن ضعف هيكلي في البنية التحتية وخدمات الطوارئ وسلوكيات خطرة في المناطق الداخلية، الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومختلفامن جهة اخرى ، تعد أشهر جوان وجويلية وأوت الاكثر تسجيلا لقتلى حوادث المرور، حيث تم تسجيل 127 قتيلا خلال شهر جوان و114 قتيلا خلال شهر جويلية و135 قتيلا خلال شهر اوتكما تم تسجيل قتلى حوادث المرور بالخصوص ، من الساعة السادسة صباحا الى الثامنة صباحا بتسجيل 125 قتيلا ومن الرابعة مساء الى العاشرة ليلا وذلك بتسجيل 381 قتيلاووفقا للتقرير السنوي للسلامة المرورية لسنة 2024 ،و الذي يعد أداة عمل موحدة لجمع المتدخلين في ميدان السلامة المرورية ، فقد تم وضع خطط تدخل خصوصا في اوقات الذروة التي تتطلب تكثيف الرقابة والتدخل، وبأماكن الاسواق الاسبوعية وذلك عبر فهم تاثير التجمعات الدورية على حركة المرور وسلامة المترجلين ، وتحليل الفئات الأكثر عرضة للحوادث (المترجلين وسائقي الدراجات)، لتوجيه حملات التوعية الى جانب مزيد التعمق في مختلف ظروف الحوادث وأسبابها الجذرية