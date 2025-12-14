Babnet   Latest update 14:07 Tunis

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/voiturealgeriedraptunisien.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 13:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
سجّلت المعابر الحدودية البرية بولاية جندوبة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الوافدين الجزائريين، حيث تم خلال الفترة الأخيرة تسجيل رقم قياسي جديد في حركة العبور القادمة من الجزائر نحو تونس.

ويعود هذا التطور إلى تحسن نسق الحركة السياحية بين البلدين، خاصة مع تزامن العطل ونهاية الأسبوع، إضافة إلى تيسير إجراءات العبور بالمعابر الحدودية، ما ساهم في انسيابية حركة المسافرين وتقليص فترات الانتظار.



وأكدت مصادر محلية أن هذا الإقبال المتزايد انعكس إيجابًا على الحركية الاقتصادية والتجارية بمدن ولاية جندوبة، خاصة في قطاعات الإيواء، والمطاعم، والخدمات السياحية، إلى جانب تنشيط المبادلات التجارية بالأسواق المحلية.

وتواصل المصالح المعنية، بالتنسيق مع مختلف الهياكل الأمنية والديوانية، تأمين حركة العبور وضمان حسن استقبال الوافدين، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للتعامل مع هذا التدفق القياسي، بما يضمن سلامة المسافرين وسلاسة الخدمات.

ويُنتظر أن يتواصل هذا النسق التصاعدي خلال الفترة القادمة، في ظل المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالحركية السياحية بين تونس والجزائر، وما تمثله من رافد مهم للاقتصاد المحلي والوطني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320236


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-14
19°-14
21°-12
21°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :