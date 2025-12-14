Babnet   Latest update 13:20 Tunis

دورة شتوية بمدينة العلوم متخصصة في علم الفلك الرقمي باستخدام "بايثون من 24 الى 27 ديسمبر الجاري"

Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 13:20
      
تنظم، مدينة العلوم بتونس، دورة شتوية متخصصة في علم الفلك الرقمي باستخدام "بايثون"، وذلك من 24 الى 27 ديسمبر 2025.

وتهدف هذه الدورة، التي تستهدف التلاميذ والطلبة، الى تقديم البرمجة العلمية التطبيقية في علم الفلك وتسهيل فهم المفاهيم الفلكية المعقدة، باستخدام "بايثون" من خلال أنشطة عملية وتفاعلية.



ويتضمن البرنامج المشاركة في ورشات عمل نظرية وعملية وإجراء حسابات فلكية ومحاكاة الظواهر الجاذبية.

وتعمل مدينة العلوم على تعزيز ونشر المعرفة والثقافة العلمية والتقنية إلى جميع الفئات العمرية وخاصة الأطفال والمراهقين من خلال تنظيم عديد الفعاليات على غرار المعارض والعروض والأنشطة التفاعلية.


