Babnet   Latest update 14:07 Tunis

الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e938340f823.02419319_qhjfgpieklmon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 13:37 قراءة: 2 د, 11 ث
      
منحت لجنة تحكيم مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" في دورتها الرابعة (دورة 2025)، جائزة المهرجان السنوية (جائزة بدائل للإبداع الفنّي) للفنان التونسي البحري الرحالي تقديرا لمنجَزِه الفنّي ومسيرته الإبداعية التي امتدّت على أكثر من أربعة عقود، في المسرح والسينما والتلفزيون.
ويحمل هذا التتويج بالجائزة طابعا خاصا للبحري الرحالي خاصة وأنه في مسقط رأسه، الكاف، أين ولد سنة 1957 وحقق منها انطلاقته الأولى نحو الفن، حيث بدأ مسيرته مع فرقة الكاف للمسرح، إحدى أعرق الفرق المسرحية التونسية، قبل أن ينتقل إلى مسرح الحمراء في العاصمة.
وأشار المنظمون للمهرجان في بلاغ بالمناسبة إلى المسيرة الفنية الزاخرة بالنجاحات للبحري الرحالي، إذ يحمل في رصيده أكثر من أربعة عقود من العطاء، من الفن، ومن الإبداع، ومن الترحال بين الأدوار والشخصيات. فهو مبدع يتنقّل بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون وورقات الكتابة. وهو من بين الفنانين الذين لامسوا وجدان الجمهور عبر أجيال، ورسّخوا في الذاكرة كأحد أعمدة المسرح والدراما والسينما التونسية، لثراء تجربته وتفردها.

من على خشبة المسرح بنى الرحالي أولى خطواته الفنية، وشارك في عروض مسرحية متعدّدة عبر عقود من العمل المسرحي، جسّد فيها شخصيات تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا، وبين الفكاهة والعمق الإنساني. ولم تكن أعماله مجرّد تمثيل، بل كانت تجارب فنية تركت أثراً في ذاكرة الجمهور. ومن أبرزها حديقة الحيوان (1978)، منطق الطير (1983)، مذكّرات كوّال (1999)، عشق الغائب (2000)، آخر ساعة (2008)، غيلان (2013)، والشقف (2016).

وإلى جانب المسرح، قدم الرحالي عديد الأدوار الناجحة في أعمال سينمائية منها فيلم «آية» للمخرجة مفيدة فضيلة (2017)، وفيلم «دشرة» للمخرج عبد الحميد بوشناق (2018)، وفيلم «غدوة» للمخرج ظافر العابدين (2021)، وفيلم «أشكال» للمخرج يوسف الشابي.
ويُعدّ الرحالي وجهاً مألوفاً أيضاً في الشاشة الصغيرة. فقد عرفه جمهور التلفزة في أعمال مختلفة، مثل «الليالي البيض» و«عودة المنيار»، قبل أن يسجّل عودته القوية إلى الشاشة الصغيرة مع شخصية «بابا الهادي» في مسلسل «النوبة»، وشخصية «عبّاس» في مسلسل «رقوج»، وهي أدوار أظهرت قدرته على تأدية شخصية مركّبة ومعقّدة، تجمع بين الحدّة والحنان، وبين الجدية والفكاهة.
وإلى جانب براعته في التمثيل، تميّز البحري الرحالي بمهارة الكتابة والسرد، وكان له أثر بارز في نقل صور وحكايات الكاف في كتابه «كاف العجايب»، الصادر سنة 2024 والذي يجمع بين الذكريات الشعبية والأساطير والأحداث الحقيقية بأسلوب شاعري ونبرة سردية جذّابة.
وجدير بالذكر أن مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يقام سنويا ببادرة من المركزُ الثقافي "الهادي الزغلامي" بالكاف، الذي دأب على تنظيم تظاهرات ثقافية وإبداعية أسفرت عن إنتاج أعمال مسرحية والتعريف بمبدعين ساهموا بشكل كبير في تسليط الضوء على ما تزخر به مدينة الكاف والشمال الغربي عموما من كفاءات في مختلف التخصصات الثقافية.
وفضلا عن الاحتفاء بأهل الفكر والفن والثقافة، شهدت الدورة الرابعة الملتئمة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، تنظيم ورشة في السرد القصصي، وفي الفنون البصرية، ولقاءات حوارية وأمسيات للموسيقى الملتزمة، ومعرض كتب من إصدارات دار محمد علي، وغيرها من الفعاليات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320231


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-14
19°-14
21°-12
21°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :