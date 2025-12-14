الكاف : مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يمنح جائزته السنوية التقديرية للفنّان البحري الرحّالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693e938340f823.02419319_qhjfgpieklmon.jpg width=100 align=left border=0>

منحت لجنة تحكيم مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" في دورتها الرابعة (دورة 2025)، جائزة المهرجان السنوية (جائزة بدائل للإبداع الفنّي) للفنان التونسي البحري الرحالي تقديرا لمنجَزِه الفنّي ومسيرته الإبداعية التي امتدّت على أكثر من أربعة عقود، في المسرح والسينما والتلفزيون.

ويحمل هذا التتويج بالجائزة طابعا خاصا للبحري الرحالي خاصة وأنه في مسقط رأسه، الكاف، أين ولد سنة 1957 وحقق منها انطلاقته الأولى نحو الفن، حيث بدأ مسيرته مع فرقة الكاف للمسرح، إحدى أعرق الفرق المسرحية التونسية، قبل أن ينتقل إلى مسرح الحمراء في العاصمة.

وأشار المنظمون للمهرجان في بلاغ بالمناسبة إلى المسيرة الفنية الزاخرة بالنجاحات للبحري الرحالي، إذ يحمل في رصيده أكثر من أربعة عقود من العطاء، من الفن، ومن الإبداع، ومن الترحال بين الأدوار والشخصيات. فهو مبدع يتنقّل بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون وورقات الكتابة. وهو من بين الفنانين الذين لامسوا وجدان الجمهور عبر أجيال، ورسّخوا في الذاكرة كأحد أعمدة المسرح والدراما والسينما التونسية، لثراء تجربته وتفردها.





من على خشبة المسرح بنى الرحالي أولى خطواته الفنية، وشارك في عروض مسرحية متعدّدة عبر عقود من العمل المسرحي، جسّد فيها شخصيات تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا، وبين الفكاهة والعمق الإنساني. ولم تكن أعماله مجرّد تمثيل، بل كانت تجارب فنية تركت أثراً في ذاكرة الجمهور. ومن أبرزها حديقة الحيوان (1978)، منطق الطير (1983)، مذكّرات كوّال (1999)، عشق الغائب (2000)، آخر ساعة (2008)، غيلان (2013)، والشقف (2016).



وإلى جانب المسرح، قدم الرحالي عديد الأدوار الناجحة في أعمال سينمائية منها فيلم «آية» للمخرجة مفيدة فضيلة (2017)، وفيلم «دشرة» للمخرج عبد الحميد بوشناق (2018)، وفيلم «غدوة» للمخرج ظافر العابدين (2021)، وفيلم «أشكال» للمخرج يوسف الشابي.

ويُعدّ الرحالي وجهاً مألوفاً أيضاً في الشاشة الصغيرة. فقد عرفه جمهور التلفزة في أعمال مختلفة، مثل «الليالي البيض» و«عودة المنيار»، قبل أن يسجّل عودته القوية إلى الشاشة الصغيرة مع شخصية «بابا الهادي» في مسلسل «النوبة»، وشخصية «عبّاس» في مسلسل «رقوج»، وهي أدوار أظهرت قدرته على تأدية شخصية مركّبة ومعقّدة، تجمع بين الحدّة والحنان، وبين الجدية والفكاهة.

وإلى جانب براعته في التمثيل، تميّز البحري الرحالي بمهارة الكتابة والسرد، وكان له أثر بارز في نقل صور وحكايات الكاف في كتابه «كاف العجايب»، الصادر سنة 2024 والذي يجمع بين الذكريات الشعبية والأساطير والأحداث الحقيقية بأسلوب شاعري ونبرة سردية جذّابة.

وجدير بالذكر أن مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يقام سنويا ببادرة من المركزُ الثقافي "الهادي الزغلامي" بالكاف، الذي دأب على تنظيم تظاهرات ثقافية وإبداعية أسفرت عن إنتاج أعمال مسرحية والتعريف بمبدعين ساهموا بشكل كبير في تسليط الضوء على ما تزخر به مدينة الكاف والشمال الغربي عموما من كفاءات في مختلف التخصصات الثقافية.

وفضلا عن الاحتفاء بأهل الفكر والفن والثقافة، شهدت الدورة الرابعة الملتئمة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، تنظيم ورشة في السرد القصصي، وفي الفنون البصرية، ولقاءات حوارية وأمسيات للموسيقى الملتزمة، ومعرض كتب من إصدارات دار محمد علي، وغيرها من الفعاليات. من على خشبة المسرح بنى الرحالي أولى خطواته الفنية، وشارك في عروض مسرحية متعدّدة عبر عقود من العمل المسرحي، جسّد فيها شخصيات تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا، وبين الفكاهة والعمق الإنساني. ولم تكن أعماله مجرّد تمثيل، بل كانت تجارب فنية تركت أثراً في ذاكرة الجمهور. ومن أبرزها حديقة الحيوان (1978)، منطق الطير (1983)، مذكّرات كوّال (1999)، عشق الغائب (2000)، آخر ساعة (2008)، غيلان (2013)، والشقف (2016).وإلى جانب المسرح، قدم الرحالي عديد الأدوار الناجحة في أعمال سينمائية منها فيلم «آية» للمخرجة مفيدة فضيلة (2017)، وفيلم «دشرة» للمخرج عبد الحميد بوشناق (2018)، وفيلم «غدوة» للمخرج ظافر العابدين (2021)، وفيلم «أشكال» للمخرج يوسف الشابي.ويُعدّ الرحالي وجهاً مألوفاً أيضاً في الشاشة الصغيرة. فقد عرفه جمهور التلفزة في أعمال مختلفة، مثل «الليالي البيض» و«عودة المنيار»، قبل أن يسجّل عودته القوية إلى الشاشة الصغيرة مع شخصية «بابا الهادي» في مسلسل «النوبة»، وشخصية «عبّاس» في مسلسل «رقوج»، وهي أدوار أظهرت قدرته على تأدية شخصية مركّبة ومعقّدة، تجمع بين الحدّة والحنان، وبين الجدية والفكاهة.وإلى جانب براعته في التمثيل، تميّز البحري الرحالي بمهارة الكتابة والسرد، وكان له أثر بارز في نقل صور وحكايات الكاف في كتابه «كاف العجايب»، الصادر سنة 2024 والذي يجمع بين الذكريات الشعبية والأساطير والأحداث الحقيقية بأسلوب شاعري ونبرة سردية جذّابة.وجدير بالذكر أن مهرجان "بدائل للفنون الملتزمة" يقام سنويا ببادرة من المركزُ الثقافي "الهادي الزغلامي" بالكاف، الذي دأب على تنظيم تظاهرات ثقافية وإبداعية أسفرت عن إنتاج أعمال مسرحية والتعريف بمبدعين ساهموا بشكل كبير في تسليط الضوء على ما تزخر به مدينة الكاف والشمال الغربي عموما من كفاءات في مختلف التخصصات الثقافية.وفضلا عن الاحتفاء بأهل الفكر والفن والثقافة، شهدت الدورة الرابعة الملتئمة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي، تنظيم ورشة في السرد القصصي، وفي الفنون البصرية، ولقاءات حوارية وأمسيات للموسيقى الملتزمة، ومعرض كتب من إصدارات دار محمد علي، وغيرها من الفعاليات.