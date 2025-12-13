أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 6 إلى 13 ديسمبر 2025)
فيما يلي أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها تونس خلال الأسبوع المنقضي، مرتبة زمنياً:
06 ديسمبر* مشاركة وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الندوة الدولية السنوية التي نظمها منتدى المرأة بالشبكة بالرأس الأخضر من 2 إلى 4 ديسمبر، بالتعاون مع هيئة الانتخابات بهذا البلد الإفريقي وبدعوة من شبكة الكفاءات الانتخابية الفرنكوفونية.
* تنظيم مسيرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بإطلاق سراح المساجين في قضية ما يعرف بـ«التآمر» وموقوفين في قضايا أخرى.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد، خلال مائدة مستديرة وزارية بجنيف نظمتها المنظمة الدولية للهجرة، التأكيد على الموقف التونسي الرافض لأن تكون تونس دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
07 ديسمبر* رئيس الجمهورية يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان.
* رئيس الدولة يسدي تعليماته بدعم الفريق المكلّف بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس، مع الدعوة إلى استكمال التقرير النهائي في أقرب الآجال.
08 ديسمبر* حركة تونس إلى الأمام المساندة لمسار 25 جويلية تعتبر أن تحركات بعض الجمعيات والأحزاب تحت غطاء «الحقوق والحريات» تهدف إلى إعادة إنتاج منظومة التبعية، وفق تعبيرها.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّ إدانة طالب الطب محمد جهاد المجدوب مع التخفيض في العقوبة إلى عامين سجناً وسنة مراقبة إدارية، ما أدى إلى الإفراج عنه.
* وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه.
* كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد يلتقي مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية ويتسلّم أوراق تعيينه.
* وزير الشؤون الخارجية يستقبل المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والأمن والسلم ليبيراتا مولامولا.
09 ديسمبر* وزير الداخلية خالد النوري يعلن إطلاق منصة متابعة وتقييم الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور.
* وزارة الشؤون الدينية تعلن تسعيرة الحج لموسم 1447هـ / 2026م والمحددة بـ 20.930 دينارًا.
* وزير الخارجية يؤكد أهمية احترام القانون الدولي لتمكين المرأة الإفريقية من أن تكون شريكًا فاعلًا في صنع السلام.
* وزير الداخلية يشرف على تكريم عدد من الإطارات الأمنية.
* مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نيارادزاي غومبونزفندا تشيد بمكاسب المرأة التونسية.
* الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي تتقدم بمقترحات لتحسين ظروف أداء مناسك الحج.
* وزارة العدل تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى احترام مقتضيات مذكرة التفاهم المنظمة لزيارة السجون.
10 ديسمبر* رئيس الجمهورية يؤكد، خلال لقائه رئيسة الحكومة، ضرورة الانسجام في العمل الحكومي.
* رئيس الدولة يشدد على أن حملات النظافة يجب أن تكون عملاً دائمًا لا ظرفيًا.
* والي تونس يلتقي سفيرة السويد لبحث التعاون في مجالات الاستدامة والبيئة والتصرف في النفايات.
* رئيس مجلس نواب الشعب يعلن إحالة مشروع قانون المالية إلى رئيس الجمهورية لختمه.
* مجلس الصحافة يحذر من التضليل الإعلامي في المجالين العلمي والطبي.
* منظمات تعقد ندوة صحفية حول وضع الحقوق والحريات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد سيادة تونس على قراراتها وخياراتها.
* وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة ميدانية إلى وحدات عسكرية بولاية الكاف.
* تنظيم لقاء حول دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة ومكافحة الفساد.
* هيئة أسطول الصمود التونسية تقدم تقريرها المالي حول التبرعات الموجهة لغزة.
11 ديسمبر* رئيسة الحكومة تستقبل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب في زيارة رسمية لتونس.
* اجتماع تحضيري للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
* افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري.
* رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول الجزائري بقصر قرطاج.
12 ديسمبر* تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية وبرنامج تعاون في إطار الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة.
* توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية.
* افتتاح الشباك الموحد للحجيج بولاية أريانة.
* وزير الدفاع يؤدي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.
* رئيس هيئة الانتخابات يبرز أهمية التكوين المستمر لإطارات الهيئة.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يستقبل سفير كوريا الجنوبية.
* صدور أحكام بالسجن في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
* رئيسة الحكومة تودّع الوزير الأول الجزائري في ختام زيارته.
* نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه.
