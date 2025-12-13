Babnet   Latest update 11:35 Tunis

انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية غدا الاحد

اعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز، عن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية  غدا الأحد 14 ديسمبر 2025 من السّاعة الثامنة ونصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا.
ويقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المعنية، وفق بلاغ اصدرته الشركة السبت.
وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي  إقامات ديار البحر و ديار السقيفة و السلام (القنديل) وحدائق المهدية و الفاطميين و دار فرج ورياض البحر والصرح 1 و الناظور ومقهى الشيشخان.

كما يشمل اقامة سيدي مسعود طريق البقالطة و منطقة سيدي مسعود و عمارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنطقة شيبة.


