تونس: المركز التقني الجديد لـ«فيستيون» يوفّر مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيستيون» لصناعة مكوّنات السيارات، ساشين لاواندي، أنّ المركز التقني الجديد الذي افتُتح، اليوم الجمعة، بمنطقة البحيرة، سيعمل كمحور هندسي استراتيجي يعزّز حضور الشركة في تونس، ويساهم في خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية.



وأوضح لاواندي أنّ الشركة تسعى إلى التموقع كمساهم رئيسي ضمن المنظومة التكنولوجية والصناعية في تونس، مشيرا إلى توفّر كفاءات تونسية عالية المستوى شجّعت المجموعة على توسيع نشاطها، ليس فقط في مجال التصنيع، بل أيضا في الهندسة والتصميم والبحث والتطوير.



مرافقة رسمية للمشاريع ذات القيمة المضافة



قطاع استراتيجي للاقتصاد التونسي



نقلة نوعية نحو البحث والتطوير



شركة عالمية بحضور متنامٍ في تونس



وأضاف أنّ الفرع الجديد سيوفّر في مرحلة أولى، مؤكدا استعداد الشركة لانتداب المزيد من الكفاءات، معتبرا أنّ هذا العدد لا يمثّل السقف النهائي بل «مجرد بداية».من جهتها، صرّحت رئيسة الهيئة العليا للاستثمار،، أنّ الهيئة واكبت شركة «فيستيون» منذ انتصابها الصناعي في تونس، وتواصل اليوم مرافقتها في تركيزوبيّنت أنّ هذا المركز يُعدّترافقه الهيئة، بعد مرافقة مركز أوروبي أواخر سنة 2024، ومركز آخر مطلع سنة 2025 بجهة صفاقس لفائدة أكثر من 200 مهندس.وأكدت عيادي أنّ تونس أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة بفضل، مشددة على مواصلة دعم هذه المشاريع من أجل تطوير استثماراتها مستقبلا.من جانبها، أبرزت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،، أهمية قطاع صناعة مكوّنات السيارات في تونس، الذي يضم أكثر منويوفّر حواليوأوضحت أنّ القيمة التصديرية لمكوّنات السيارات المصنّعة في تونس بلغت، مؤكدة إدراج هذا القطاع ضمنكقطاع ذي أولوية، إلى جانب توقيعبين القطاعين العام والخاص لتعزيز جاهزيته وتنافسيته.وسيمكن المركز التقني الجديد من إحداث نقلة نوعية من مجرّد تصنيع مكوّنات السيارات إلىفي تطوير حلول تكنولوجية متقدمة وتصميم نماذج تعتمدها «فيستيون» داخل تونس وخارجها.وأشارت شاشي إلى أنّ المشروع يتّجه نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية جدا، متوقعة أن يرتفع عدد المهندسين العاملين بالمركز إلى، معبّرة عن ثقتها في قدرة الكفاءات التونسية على دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.وتُعدّ شركةمن الشركات الرائدة عالميا في تطوير التقنيات الموجّهة لصناعة السيارات، بخبرة تتجاوز، حيث تختص فيوتنشط الشركة في تونس منذ سنة، ووفّرت إلى حدّ الآن، مع توقّع بلوغ، بنسبة تأطير تقاربوتصمّم «فيستيون» وتصنّع أنظمة المكوّنات الإلكترونية الذكية، وأنظمة التكييف والإنارة لفائدة كبرى العلامات العالمية، من خلالحول العالم، ما أتاح لها توفير أكثر من