تونس – الجزائر: توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في ختام الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c31b3252bb4.00429078_mhqinlpofjgek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 16:15 قراءة: 1 د, 40 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ونظيرها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، صباح اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مراسم توقيع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، وذلك في ختام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، بحضور وفود وزارية رفيعة من البلدين.

وتوزعت الاتفاقيات الموقعة على مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس إرادة الجانبين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودفع التعاون الثنائي قصد بلوغ تكامل اقتصادي وتنموي أوسع.



أبرز الاتفاقيات والمذكرات الموقعة

1. مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمينات.
2. اتفاق نقل دولي منتظم للأشخاص بين الشركة الوطنية للنقل بين المدن ونظيرتها الجزائرية.
3. التعاون في مجال الاعتماد بين هيئتي الاعتماد في البلدين.
4. مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الجزائري.
5. برنامج تنفيذي للتعاون في النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن (2026-2028).
6. مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية والتلفزيون الجزائري.
7. اتفاقية إطارية للتعاون بين الصوناد و"الجزائرية للمياه".
8. اتفاقية تعاون في مجال الهندسة الريفية والسقي وصرف المياه.
9. اتفاقية تعاون في الصيد البحري وتربية المائيات.
10. مذكرة تفاهم بين وكالات ترقية الاستثمار في البلدين.
11. مذكرة تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الجزائرية.
12. اتفاقية توأمة بين الإذاعة التونسية والإذاعة الجزائرية.
13. برنامج تنفيذي للتعاون في الرياضة (2026-2027).
14. برنامج تنفيذي للتعاون في الشباب (2026-2027).
15. اتفاق توأمة بين الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمفتشية العامة للعمل بالجزائر.
16. مذكرة تعاون في التربية المختصة لفائدة الأشخاص الصم والبكم.
17. اتفاق تعاون في مجال التشغيل.
18. تعاون في تكوين المكونين والتعليم المهني.
19. برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة.
20. برنامج تنفيذي للتعاون في الصحة (2026-2028).
21. مذكرة تفاهم في الصناعة الصيدلانية.
22. برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئة الاستثمار التونسية ونظيرتها الجزائرية.
23. اتفاقية تعاون في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
24. مذكرة تفاهم في الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.
25. مذكرة تعاون في الرقابة والإشراف على قطاع التأمين.


واختتمت المراسم بتوقيع رئيسة الحكومة والوزير الأول الجزائري على محضر اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة، بما يكرّس مرحلة جديدة من التنسيق والتقارب الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


