ارتياح تونسي جزائري لمخرجات الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية

عبّر الجانبان التونسي والجزائري، اليوم الجمعة، عن ارتياحهما لما خلصت إليه الدورة الثالثة والعشرون للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، بعد إمضاء حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة.



تعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون



رؤية جزائرية داعمة لمسار الاندماج



25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزز التعاون الثنائي



توافق واسع حول القضايا الإقليمية



نحو مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية



أكدت رئيسة الحكومة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالقصبة، ضرورة المضي نحوبين البلدين، تقوم على خلق الثروة وتطوير فرص الاستثمار وتعزيز الاندماج الاقتصادي بما يخدم مستقبل الشعبين.وأشارت إلى أن الدورة الحالية تمثل محطة أساسية لتقييم إنجازات التعاون المشترك واستشراف آفاق جديدة، معتبرة أنّ التنسيق السياسي والدبلوماسي بين تونس والجزائر بلغ مستويات متقدمة، راسماً أرضية صلبة لتعزيز العمل الثنائي في مختلف المجالات.كما أكدت أهمية المضي في تنفيذ المشاريع المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية، والارتقاء بالتعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والأمن المائي والغذائي والسياحة والثقافة والرياضة والشباب.من جهته، اعتبر الوزير الأول الجزائريأنّ حصيلة الدورة تؤكّد التوجّه المشترك نحوتعزز التنمية الشاملة في البلدين، مشيداً بالعدد الكبير من الاتفاقيات الممضاة والنتائج المثمرة للمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري.وأبرز غريب أهمية تطوير التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتفعيل آليات تأمين الحدود المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الطاقي، ولا سيما عبر مشاريع الربط الكهربائي وتلبية الطلب التونسي من الغاز الطبيعي.كما دعا إلى إزالة العراقيل أمام انسياب المبادلات التجارية، وتطوير الإطار القانوني المنظم لتنقل الأشخاص والإقامة والتملك، مؤكداً أن قيمة المشاريع الاستثمارية المشتركة المسجّلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات بلغت نحوتوجت أشغال الدورة بالتوقيع علىشملت مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والإعلام والرياضة والتشغيل والاعتمادات والمياه والنقل وغيرها، بما يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات الثنائية.كما تمّ التوقيع علىمن قبل رئيسة الحكومة والوزير الأول الجزائري.أكد الطرفان انسجام موقفيهما من عدة ملفات إقليمية، خصوصاً:* دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني* تأييد مسار التسوية السياسية في ليبيا* الدعوة إلى استعادة الاستقرار في السودانوأشادت تونس بمخرجات الاجتماع الثلاثي حول ليبيا الذي انتظم بالجزائر، مع التطلع لدور جزائري ومصري فاعل في الاجتماع المقبل بتونس مطلع 2026.أبرزت مواقف الجانبين حجم الإرادة السياسية لتطوير العلاقات الثنائية، وتعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما يمهد لمرحلة جديدة منبين تونس والجزائر، وتحويل التوصيات والاتفاقيات إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية المشتركة.