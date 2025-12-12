وكالة تونس أفريقيا للأنباء تتوج بلقب "المشارك الممتاز" في ختام برنامج التبادل الإعلامي والثقافي بالعاصمة الصينية بكين

مبعوث "وات" هادي الحريزي - حصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على أعلى تقدير، متمثلاً في منح مندوبها في بكين لقب "المشارك الممتاز"، خلال الحفل الختامي لبرنامج التبادل الإعلامي والثقافي لعام 2025، الذي عُقد اليوم الجمعة بالعاصمة الصينية بكين.



وألقى كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الصينية كلمات في افتتاح الحفل، أوضحوا خلالها أن البرنامج جمع ممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، مقدمين للمشاركين فرصاً كبيرة للتعرف على جمهورية الصين الشعبية.



وأبرزوا أن البرنامج يعكس تطلع الصين وانفتاحها على التعاون الإعلامي مع الدول الصديقة، كما يجمع خبرات وكفاءات متنوعة. وأشاروا إلى أن وزارة الخارجية الصينية والحكومة الصينية وفرتا الدعم الكامل لإنجاح دورة هذا العام، مؤكدين أن إشعاع جمهورية الصين الشعبية يبرز التزامها بدعم التجارب الرائدة في دول الجنوب، وحرصها على تعميق علاقات التبادل الإعلامي والثقافي.ثم قام المنظمون بتكريم المشارك الممتاز، حيث حصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على شهادة التكريم، والتي تسلّمها مندوبها، هادي الحريزي، المشارك في هذه الدورة التي ضمت حوالي 100 صحفي من مختلف دول العالم.كما تم اختيار مندوب الوكالة لإلقاء كلمة نيابة عن منطقة العالم العربي، قال خلالها "إن مشاركة الوفد العربي حظيت بتأطير ودعم من مركز التبادل الإعلامي والثقافي والجمعية الدبلوماسية للشؤون العامة الصينية"، موجهاً الشكر لوزارة الخارجية الصينية على ما وفرته من إمكانيات لإنجاح هذه الدورة.وأضاف: "إن برنامج التبادل يمثل جسراً للحوار الإعلامي المتواصل"، مشيداً بتمكين المشاركين من حضور أهم الفعاليات والأحداث التي شهدتها الصين على مدى أربعة أشهر تقريباً، هي مدة البرنامج الذي انطلق باستقبال الوفود الأولى من الصحفيين المشاركين في بكين منذ 18 أوت 2025، ويختتم فعالياته في منتصف ديسمبر الجاري.وقد تميزت مشاركة وكالة تونس أفريقيا للأنباء في دورة 2025 بتغطية وصفها مسؤولون صينيون وفي السفارة التونسية بـ"الاستثنائية"، حيث تابعت أبرز الأحداث العالمية التي عاشتها الصين، وسلطت الضوء بشكل خاص على آفاق تعزيز التعاون بين تونس والصين.ونقلت الوكالة في نشراتها اليومية أهم الأحداث من بكين وسائر المقاطعات، وكانت – وفق وصف دبلوماسيين – جسراً للتعاون الإعلامي بين تونس والصين.