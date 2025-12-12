وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة
أعلنت وزارة البيئة عن فتح باب الترشّحات لفائدة منظمات المجتمع المدني لتمويل مبادرات محلية مبتكرة، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية والانتقال الإيكولوجي (PAGECTE)، المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
وتشمل مجالات الترشّح:
* الفنّ
* الرياضة
* العلوم التشاركية
* إنتاج أفلام الخيال العلمي
* الرسوم المتحركة
دعم مخصص للمشاريع المختارةستستفيد المبادرات المقبولة من:
* دعم مالي مباشر
* مرافقة فنية
* برنامج متكامل لبناء القدرات
آجال وشروط الترشّحيمكن للمنظمات الراغبة في المشاركة تقديم ملفاتها عبر المنصة الرقمية المخصّصة، وذلك قبل يوم 6 جانفي 2026 على الساعة 23:59، عبر الرابط التالي:
https://buff.ly/2RDW3Ei
