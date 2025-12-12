وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c10f272acf4.50224746_flkginpohemjq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة البيئة عن فتح باب الترشّحات لفائدة منظمات المجتمع المدني لتمويل مبادرات محلية مبتكرة، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية والانتقال الإيكولوجي (PAGECTE)، المنجز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.



وتشمل مجالات الترشّح:









* الفنّ

* الرياضة

* العلوم التشاركية

* إنتاج أفلام الخيال العلمي

* الرسوم المتحركة



دعم مخصص للمشاريع المختارة

ستستفيد المبادرات المقبولة من:



* دعم مالي مباشر

* مرافقة فنية

* برنامج متكامل لبناء القدرات



آجال وشروط الترشّح

يمكن للمنظمات الراغبة في المشاركة تقديم ملفاتها عبر المنصة الرقمية المخصّصة، وذلك قبل يوم 6 جانفي 2026 على الساعة 23:59، عبر الرابط التالي:

https://buff.ly/2RDW3Ei

