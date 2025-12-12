مدير عام الديوانة: الحرص على التقدم في انجاز منظومة سند 2 لتسهيل الاجراءات الديوانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c104367e490.23778758_hgoinefqpjklm.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر، حرص ادارته على التقدم في إنجاز منظومة سند 2 التي من شأنها تسهيل الإجراءات الديوانية وتقريب الخدمات من المتعاملين مع الإدارة والعمل وفق منظومة الترابط البيني بين الإدارات المتدخلة في مجال الإجراءات الديوانية مع كافة المتعاملين ولاسيما المؤسسات الاقتصادية والمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج.



واضاف خلال مشاركته في حلقة نقاش حول شعار "إدارة لاقتصاد مرن، انتظمت على هامش الدورة 39 لايام المؤسسة، أن انجاز هذه المنظومة يندرج في اطار تطبيق استراتيجية عمل وزارة المالية والبرنامج الحكومي لرقمنة الإدارة.









كما تطرق المسؤول الى استعمال منظومة التصرف في المخاطر التي تضم تقنيات الانتقاءية والاستهداف وذلك بهدف إحكام عمليات المراقبة وتبسيط الإجراءات الديوانية.



كما ابرز خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، ان منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمثل علامة ثقة تمنح للمؤسسة إثر استجابتها لجملة من الشروط بما يستجيب للمعايير الدولية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ودعم التصدير .

وتم التطرّق خلال هذه الجلسة إلى أبرز الإصلاحات الضرورية لدفع الاستثمار في تونس، من خلال مقاربة عملية تركّز على رقمنة الإدارة و تحسين إطار الاستثمار و تحديث وتبسيط الإجراءات الديوانية. كما تطرق المسؤول الى استعمال منظومة التصرف في المخاطر التي تضم تقنيات الانتقاءية والاستهداف وذلك بهدف إحكام عمليات المراقبة وتبسيط الإجراءات الديوانية.كما ابرز خلال هذه الجلسة التي حضرها وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، ان منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمثل علامة ثقة تمنح للمؤسسة إثر استجابتها لجملة من الشروط بما يستجيب للمعايير الدولية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ودعم التصدير .وتم التطرّق خلال هذه الجلسة إلى أبرز الإصلاحات الضرورية لدفع الاستثمار في تونس، من خلال مقاربة عملية تركّز على رقمنة الإدارة و تحسين إطار الاستثمار و تحديث وتبسيط الإجراءات الديوانية.