31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا

تقرّر رسميا انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا بداية من الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وسط توقّعات بأن يبلغ معدّل التصدير حوالي 15 ألف طن خلال هذا الموسم.



وأكد كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمّع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، أن تحديد هذا الموعد جاء بعد التشاور مع مختلف المتدخلين من مهنيين وشركات ومورّدين، واعتماد نتائج التحاليل المخبرية التي بيّنت تقدّم مؤشر نضج البرتقال وفق المعايير الدولية للدستور الغذائي.



تشديد الرقابة على المبيدات وضمان جودة الصادرات



برنامج ترويجي موسّع في فرنسا وأوروبا



إنتاج القوارص لموسم 2025/2026



ويتوقّع أن تساهممصادق عليها في العمليات التصديرية، في وقت بلغت فيه صادرات الموسم الماضي (2024/2025) حواليموزعة بينوتستأثر السوق الليبية بنسبةمن إجمالي الصادرات، تليها السوق الفرنسية بـ، ثم أسواق الخليج بنسبةأوضح تيرة أن المجمّع المهني المشترك للغلال يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية علىداخل المستغلات الفلاحية، من خلال:* تنظيم أيّام تحسيسية لتوعية المنتجين* تشجيع المكافحة البيولوجية ضدّ ذبابة الفواكه عبر المصائد* تنفيذباستعمال مبيد بيولوجي* أخذمن مختلف المستغلات لإجراء التحاليل المخبرية لرواسب المبيدات بداية من 15 ديسمبر* إبرام اتفاقيات معللقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل* دعوة المصدّرين لإجراء التحاليل اللازمة قبل الشحنويهدف هذا المسار إلىوضمان جودة المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.أعلن المجمّع أنه، وبإشراف وزارة الفلاحة، تم إعدادلتعزيز حضور البرتقال المالطي التونسي بالأسواق الأوروبية، يشمل:* المشاركة في* تنظيمداخل المساحات التجارية الكبرى بفرنسا* مواصلة الحملات الرقمية عبر شبكات التواصل* إطلاق شعار ترويجي جديد:كما سيتم تنفيذ حملة مبتكرة عبرتجوب الطرقات من محطات اللفّ والتكييف بتونس إلى وجهاتها النهائية في أوروبا، بهدف تعزيز الصورة التسويقية للمنتوج.وسيتم كذلك إعدادموجّهتين للسوق الداخلية والخارجية.يُقدّر الإنتاج الوطني من القوارص هذا الموسم بحوالي، مقابلفي الموسم الماضي، بتراجع طفيف بنسبةوقد شمل التراجع أساسًا:* البرتقال الصيفي:* الكليمنتين:* البرتقال المسكي:* النّافال:* البرتقال المالطي:(إنتاج متوقّع: 88.2 ألف طن)ولا يزال صنفيتصدّر الإنتاج الوطني بنسبة، يليهبـ، ثمبـ، فـبـوتساهم ولاية نابل بحواليمن الإنتاج الوطني، وقد سجلت هذا الموسم انخفاضًا ملحوظًا في الكميات.