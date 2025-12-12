31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا
تقرّر رسميا انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا بداية من الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وسط توقّعات بأن يبلغ معدّل التصدير حوالي 15 ألف طن خلال هذا الموسم.
وأكد كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمّع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، أن تحديد هذا الموعد جاء بعد التشاور مع مختلف المتدخلين من مهنيين وشركات ومورّدين، واعتماد نتائج التحاليل المخبرية التي بيّنت تقدّم مؤشر نضج البرتقال وفق المعايير الدولية للدستور الغذائي.
ويتوقّع أن تساهم ثماني محطات لفّ وتكييف مصادق عليها في العمليات التصديرية، في وقت بلغت فيه صادرات الموسم الماضي (2024/2025) حوالي 14 ألف طن موزعة بين السوق الليبية (8.5 آلاف طن) والسوق الفرنسية (5.5 آلاف طن).
وتستأثر السوق الليبية بنسبة 52.6% من إجمالي الصادرات، تليها السوق الفرنسية بـ 45.6%، ثم أسواق الخليج بنسبة 1.4%.
تشديد الرقابة على المبيدات وضمان جودة الصادراتأوضح تيرة أن المجمّع المهني المشترك للغلال يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان احترام معايير استعمال المبيدات داخل المستغلات الفلاحية، من خلال:
* تنظيم أيّام تحسيسية لتوعية المنتجين
* تشجيع المكافحة البيولوجية ضدّ ذبابة الفواكه عبر المصائد
* تنفيذ مداواة جوية باستعمال مبيد بيولوجي
* أخذ 20 عيّنة من مختلف المستغلات لإجراء التحاليل المخبرية لرواسب المبيدات بداية من 15 ديسمبر
* إبرام اتفاقيات مع 3 مخابر مرخّصة للقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل
* دعوة المصدّرين لإجراء التحاليل اللازمة قبل الشحن
ويهدف هذا المسار إلى تفادي أي إشكاليات عند التصدير وضمان جودة المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.
برنامج ترويجي موسّع في فرنسا وأوروباأعلن المجمّع أنه، وبإشراف وزارة الفلاحة، تم إعداد برنامج ترويجي خارجي لتعزيز حضور البرتقال المالطي التونسي بالأسواق الأوروبية، يشمل:
* المشاركة في الصالون الدولي للفلاحة بباريس
* تنظيم أيام تذوّق وترويج داخل المساحات التجارية الكبرى بفرنسا
* مواصلة الحملات الرقمية عبر شبكات التواصل
* إطلاق شعار ترويجي جديد:
«La Maltaise de Tunisie, La Reine des Oranges, Une Noblesse à Part»
كما سيتم تنفيذ حملة مبتكرة عبر 4 شاحنات مُزخرفة تجوب الطرقات من محطات اللفّ والتكييف بتونس إلى وجهاتها النهائية في أوروبا، بهدف تعزيز الصورة التسويقية للمنتوج.
وسيتم كذلك إعداد ومضتين إشهاريتين بتقنية 2D موجّهتين للسوق الداخلية والخارجية.
إنتاج القوارص لموسم 2025/2026يُقدّر الإنتاج الوطني من القوارص هذا الموسم بحوالي 376 ألف طن، مقابل 384 ألف طن في الموسم الماضي، بتراجع طفيف بنسبة 2%.
وقد شمل التراجع أساسًا:
* البرتقال الصيفي: –13%
* الكليمنتين: –9%
* البرتقال المسكي: –2%
* النّافال: –1%
* البرتقال المالطي: –1% (إنتاج متوقّع: 88.2 ألف طن)
ولا يزال صنف النافال يتصدّر الإنتاج الوطني بنسبة 31%، يليه المالطي بـ 23%، ثم الكليمنتين والمادلينة بـ 21%، فـ القارص بـ 15%.
وتساهم ولاية نابل بحوالي 71% من الإنتاج الوطني، وقد سجلت هذا الموسم انخفاضًا ملحوظًا في الكميات.
