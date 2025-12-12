المستقبل الرياضي بالمرسى يتربص بالمنستير من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/asm.jpg width=100 align=left border=0>

يدخل المستقبل الرياضي بالمرسى في تربّص مغلق بمدينة المنستير يمتد من 14 إلى 22 ديسمبر الجاري، في إطار برنامج تحضيري يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية ومزيد تثبيت خيارات الإطار الفني،استعدادا لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.



وسيخوض ابناء المدرب عامر دربال خلال هذا التربص ثلاث مباريات ودية ضد كل من النجم الرياضي الساحلي بسوسة يوم 14 ديسمبر الجاري، ثم الاتحاد الرياضي المنستيري بالملعب الفرعي مصطفى بن جنات يوم 17 منه قبل مواجهة النادي الرياضي الصفاقسي في المنستير يوم 22 ديسمبر 2025.









ومن جهة اخرى، أعلن فريق الصفصاف في وقت سابق عن توقيع أول عقد احترافي مع لاعب خط الوسط الشاب أيوب فجّة (مواليد 2007)، الملتحق بالفريق الأول قادما من أصناف الشبان، في عقد يمتد لخمس سنوات.

يشار الى ان مستقبل المرسى يحتل المرتبة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى باختتام مرحلة الذهاب، برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل وحيد وثماني هزائم.