المنتدى الاقليمي الرابع "في الوقاية حماية" بفضاء الاطفال واليافعين للحوار واللقاء بمنوبة يوم 14 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693bd5008a87e0.35665103_hlnjogekqmfip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 13:39
      
ينظم مرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة، المنتدى الاقليمي الرابع " في الوقاية حماية " بفضاء الاطفال واليافعين للحوار واللقاء بمنوبة، وذلك يوم الاحد 14 ديسمبر الجاري.

ويشارك في هذا اللقاء ولايات الاقليم الثاني (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان) وذلك في اطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي أطلقتها وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار " طفل فاعل، طفل سليم "



ويتضمن البرنامج ورشات عمل حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكيفية حماية الطفل في ظل التحديات الحديثة كالعنف الرقمي والادمان التي تتطلب وعيا ذاتيات مبكرا وتسليط الضوء على أشكال العنف الرمزي والابتزاز الالكتروني اضافة الى أنشطة تفاعلية
تربط بين حقوق الطفل الاساسية كالتعليم والتعبير وواجباته المجتمعية مع التركيز على قيم الكرامة والاحترام كأساس للتعايش

يشار، الى أن المنتدى الاقليمي الثالث، قد انتظم، الاحد 23 نوفمبر الفارط، بمدنين بمشاركة ولايات الاقليم الخامس(تطاوين، قابس، قبلي مدنين) وتم خلاله المصادقة على "ميثاق التزامات الفاعلين في حماية حقوق الطفل".


