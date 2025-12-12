كأس العرب قطر 2025: إشادة سعودية بالأداء وتأثر فلسطيني بالخسارة رغم "المردود المشرف"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693992bbaa1aa4.10044540_ofpimkneljhqg.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن ارتياحه الكبير بعد بلوغ نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025، إثر الفوز على منتخب فلسطين 2-1 بعد مباراة وصفها بـ"الصعبة والممتعة".



وأكد رينارد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء أنّ التأهل كان هدفًا أساسيًا للمنتخب السعودي لمواصلة المشوار نحو اللقب، مشيدًا بالروح العالية للاعبيه وبانضباطهم التكتيكي. كما توجه بالتهنئة إلى المنتخب الفلسطيني على الأداء القوي الذي قدمه، معتبرًا أنه كان ندّا حقيقيا خلال أغلب فترات المباراة.









وأضاف رينارد أنّ تركيز "الأخضر" سيتجه الآن إلى مباراة نصف النهائي، مشددًا على أن المنافس سواء كان الأردن أو العراق "سيكون خصما صعبا"، وأن المنتخب السعودي جاهز لمواصلة ظهوره بأفضل صورة.



مدرب فلسطين: "خرجنا بشرف… واللاعبون قدموا مباراة كبيرة"

من جانبه، أكد إيهاب أبوجزر، مدرب منتخب فلسطين، أنّ الخسارة أمام السعودية لا تنتقص من المردود الكبير الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة، ولا سيما في مباراة ربع النهائي التي امتدت إلى الوقت الإضافي.



وقال أبوجزر: "قدّمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير، وكنا ملتزمين تكتيكيا طوال اللقاء. لعبنا لمنع المساحات ونجحنا في ذلك لفترات طويلة، ولكن كرة القدم تُحسم أحيانا بتفاصيل صغيرة".



وأشاد بالروح الرياضية العالية للاعبين، موجّهًا شكره للجماهير الفلسطينية وللجماهير العربية التي ساندت "الفدائي" واعتبرته أيقونة للبطولة، مضيفًا أنّ المنتخب خرج بمكاسب عديدة أبرزها "ترسيخ هوية واضحة وقدرة تنافسية أمام المنتخبات الكبرى". وأضاف رينارد أنّ تركيز "الأخضر" سيتجه الآن إلى مباراة نصف النهائي، مشددًا على أن المنافس سواء كان الأردن أو العراق "سيكون خصما صعبا"، وأن المنتخب السعودي جاهز لمواصلة ظهوره بأفضل صورة.من جانبه، أكد، مدرب منتخب فلسطين، أنّ الخسارة أمام السعوديةمن المردود الكبير الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة، ولا سيما في مباراة ربع النهائي التي امتدت إلى الوقت الإضافي.وقال أبوجزر: "قدّمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير، وكنا ملتزمين تكتيكيا طوال اللقاء. لعبنا لمنع المساحات ونجحنا في ذلك لفترات طويلة، ولكن كرة القدم تُحسم أحيانا بتفاصيل صغيرة".وأشاد بالروح الرياضية العالية للاعبين، موجّهًا شكره للجماهير الفلسطينية وللجماهير العربية التي ساندت "الفدائي" واعتبرتهللبطولة، مضيفًا أنّ المنتخب خرج بمكاسب عديدة أبرزها "ترسيخ هوية واضحة وقدرة تنافسية أمام المنتخبات الكبرى".