Babnet   Latest update 10:02 Tunis

كأس العرب قطر 2025: إشادة سعودية بالأداء وتأثر فلسطيني بالخسارة رغم "المردود المشرف"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693992bbaa1aa4.10044540_ofpimkneljhqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 09:29 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن ارتياحه الكبير بعد بلوغ نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025، إثر الفوز على منتخب فلسطين 2-1 بعد مباراة وصفها بـ"الصعبة والممتعة".

وأكد رينارد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء أنّ التأهل كان هدفًا أساسيًا للمنتخب السعودي لمواصلة المشوار نحو اللقب، مشيدًا بالروح العالية للاعبيه وبانضباطهم التكتيكي. كما توجه بالتهنئة إلى المنتخب الفلسطيني على الأداء القوي الذي قدمه، معتبرًا أنه كان ندّا حقيقيا خلال أغلب فترات المباراة.



وأضاف رينارد أنّ تركيز "الأخضر" سيتجه الآن إلى مباراة نصف النهائي، مشددًا على أن المنافس سواء كان الأردن أو العراق "سيكون خصما صعبا"، وأن المنتخب السعودي جاهز لمواصلة ظهوره بأفضل صورة.

مدرب فلسطين: "خرجنا بشرف… واللاعبون قدموا مباراة كبيرة"

من جانبه، أكد إيهاب أبوجزر، مدرب منتخب فلسطين، أنّ الخسارة أمام السعودية لا تنتقص من المردود الكبير الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة، ولا سيما في مباراة ربع النهائي التي امتدت إلى الوقت الإضافي.

وقال أبوجزر: "قدّمنا مباراة جيدة أمام منتخب كبير، وكنا ملتزمين تكتيكيا طوال اللقاء. لعبنا لمنع المساحات ونجحنا في ذلك لفترات طويلة، ولكن كرة القدم تُحسم أحيانا بتفاصيل صغيرة".

وأشاد بالروح الرياضية العالية للاعبين، موجّهًا شكره للجماهير الفلسطينية وللجماهير العربية التي ساندت "الفدائي" واعتبرته أيقونة للبطولة، مضيفًا أنّ المنتخب خرج بمكاسب عديدة أبرزها "ترسيخ هوية واضحة وقدرة تنافسية أمام المنتخبات الكبرى".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320114


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24769,9

  • (11/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41550 DT        1$ =2,93452 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/12)   2234,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :