De nouvelles opportunités d’emplois grâce à l’appui financier de la Facilité Investissement pour l’Emploi

Communiqué de Presse - La Tunisie s’apprête à bénéficier d’un nouvel élan en matière de création d’emplois, à la faveur de la signature de trois conventions de financement pour des projets d’investissement majeurs, cofinancés par la Facilité Investissement pour l’Emploi (IFE).

Ces projets permettront la création de 1729 emplois dans plusieurs secteurs stratégiques.





Le, la Facilité Investissement pour l’Emploi et les représentants des trois projets concernés ont paraphé les conventions de subvention pour lancer la mise en œuvre des investissements.Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène,prévoit la construction d’une nouvelle usine destinée à accroître significativement sa capacité de production.7,7 millions d’euros1 million d’euros6,7 millions d’euros150 postes de qualitéPrestataire informatique de premier plan pour des clients internationaux, ACTIA développe des logiciels de traitement du signal et de commande pour les systèmes mécatroniques des véhicules modernes.La société investit dans la construction d’un nouveau bâtiment à Sfax.5,49 millions d’euros1,35 million d’euros (25 % du coût)350 postes spécialisés dans les technologies de l’informationL’AFI projette l’aménagement d’une, d’une superficie de 39 hectares, capable d’accueillir. L’initiative inclura la réalisation de toutes les infrastructures nécessaires : routes, alimentation en électricité et en eau, ainsi qu’espaces verts.6,9 millions d’euros3,59 millions d’eurosprès de 1229 postesLa Facilité Investissement pour l’Emploi constitue un mécanisme d’investissement mis en place par la, dans le cadre de l’initiative spécialedu ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Cette initiative vise à encourager l’investissement privé et à promouvoir la création d’emplois durables dans plusieurs pays africains, dont la Tunisie.Plus d’informations :