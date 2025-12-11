Babnet   Latest update 15:26 Tunis

De nouvelles opportunités d’emplois grâce à l’appui financier de la Facilité Investissement pour l’Emploi

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693ac925b54532.27273910_qlkjphfenogmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Decembre 2025
      
Communiqué de Presse - La Tunisie s’apprête à bénéficier d’un nouvel élan en matière de création d’emplois, à la faveur de la signature de trois conventions de financement pour des projets d’investissement majeurs, cofinancés par la Facilité Investissement pour l’Emploi (IFE).
Ces projets permettront la création de 1729 emplois dans plusieurs secteurs stratégiques.


Le 10 décembre 2025, la Facilité Investissement pour l’Emploi et les représentants des trois projets concernés ont paraphé les conventions de subvention pour lancer la mise en œuvre des investissements.


SATEM

Entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène, SATEM prévoit la construction d’une nouvelle usine destinée à accroître significativement sa capacité de production.

* Budget total : 7,7 millions d’euros
* Subvention IFE : 1 million d’euros
* Contribution propre : 6,7 millions d’euros
* Emplois attendus : 150 postes de qualité

ACTIA Engineering Services

Prestataire informatique de premier plan pour des clients internationaux, ACTIA développe des logiciels de traitement du signal et de commande pour les systèmes mécatroniques des véhicules modernes.
La société investit dans la construction d’un nouveau bâtiment à Sfax.

* Budget total : 5,49 millions d’euros
* Subvention IFE : 1,35 million d’euros (25 % du coût)
* Emplois attendus : 350 postes spécialisés dans les technologies de l’information

Agence Foncière Industrielle (AFI)

L’AFI projette l’aménagement d’une nouvelle zone industrielle à Ras El Marj (gouvernorat de Monastir), d’une superficie de 39 hectares, capable d’accueillir jusqu’à 53 entreprises. L’initiative inclura la réalisation de toutes les infrastructures nécessaires : routes, alimentation en électricité et en eau, ainsi qu’espaces verts.

* Budget total : 6,9 millions d’euros
* Subvention IFE : 3,59 millions d’euros
* Emplois attendus : près de 1229 postes

propos de la Facilité Investissement pour l’Emploi

La Facilité Investissement pour l’Emploi constitue un mécanisme d’investissement mis en place par la KfW Banque de Développement, dans le cadre de l’initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Cette initiative vise à encourager l’investissement privé et à promouvoir la création d’emplois durables dans plusieurs pays africains, dont la Tunisie.

Plus d’informations : invest-for-jobs.com/ife



