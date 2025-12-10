Babnet   Latest update 07:27 Tunis

رئيس الجمهوريّة : عمليّات التّنظيف لا يجب أن تكون حملة محدودة في الزّمن، بل عملا مستمرّا على مدار اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6939098c9d3ba5.18050642_npjglefimqhko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 06:07
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، وزير الداخليّة خالد النّوري ،وشدّد في هذا اللّقاء على دور المسؤولين الجهويّين في عمليّات التّنظيف التي لا يجب أن تكون حملة محدودة في الزّمن، بل عملا مستمرّا على مدار اليوم

وأكّد وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة ، أنّه ليس من الطبيعي أن يتدخّل رئيس الجمهوريّة ليطلب ربط بيت بشبكة التطهير أو بالإنارة العموميةّ في عدد من الأحياء ،أو إصلاح جزء من طريق تصله شكوى حوله، وفي كثير من الأحيان، يتمّ التعلّل بالإجراءات أو بقلّة الإمكانيّات



وأضاف رئيس الدولة أنّه تعليل غير صحيح ،فلماذا تغيب هذه التعقيدات وتتوفّر الإمكانيّات بعد دعوة المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم، فدورهم هو تذليل العقبات واختصار الإجراءات، فأموال الشّعب تُهدر في الأوراق والمراسلات، وعلى كلّ مسؤول أن يضع عنوانا وحيدا وهو تونس، ومن أخطأ العنوان، أو تشابهت عليه الأسماء فليعلم أنّ الشّباب قادم، ولن يُخطئ الهدف كما لن يُخطئ العنوان


