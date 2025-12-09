Babnet   Latest update 22:43 Tunis

وزير الفلاحة يطلع على نشاط تربية التنّ الأحمر في سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6938929e300494.94755349_iqmlgknpjfheo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 22:19
      
اطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سوسة، على نشاط تسمين التنّ الأحمر.

وتابع الوزير مختلف مراحل عملية التسمين واطّلع على محلات تخزين الأعلاف، قبل أن يعاين عمليات استغلال التنّ الأحمر الموجّه للتصدير، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن وزارة الفلاحة.



كما اطّلع على إجراءات الوزن والمراقبة التي يشرف عليها مراقبون دوليون ومحليون، إلى جانب مصالح الديوانة التونسية وممثّلين عن الشركة المصدّرة والمورّدة. وعاين بالمناسبة عمليات تحويل التنّ الأحمر ووزنه وتخزينه في غرف تبريد خاصة تبلغ درجة حرارتها –60°.

ومثّلت الزيارة مناسبة اطّلع خلالها الوزير على الوضعية الحالية لميناء الصيد البحري بهرقلة، مؤكّدًا ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسة الخاصة بتهيئة الميناء وتوسعته وحمايته. وشدّد في هذا السياق على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الصيد البحري بولاية سوسة، وضرورة إيلائه المكانة التي يستحقّها باعتباره قطاعًا ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى في بلادنا.

وكان برفقة الوزير خلال هذه الزيارة، والي الجهة، والمدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، إضافة إلى عدد من الإطارات المركزية والجهوية.


