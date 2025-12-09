Babnet   Latest update 22:09 Tunis

نوفمبر 2025: حصيلة امطار قريبة من المعدل (المعهد الوطني للرصد الجوي)

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 21:09
      
شهد شهر نوفمبر 2025 في تونس حصيلة تساقطات قريبة من المعدل العادي بفضل الامطار الغزيرة المسجلة في الشمال الغربي، وأساسا بطبرقة، بحسب ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوّي.

وسجلت محطة طبرقة عدة معدلات يومية هامة خلال الشهر ذاته، اذ سجلت 33،4 مليمترا يوم 2 نوفمبر و 72 مليمترا يوم 21 نوفمبر، و46،2 مليمترا يوم 26 نوفمبر، و38 مليمتر، يوم 27 نوفمبر، و34 مليمتر يوم 28 نوفمبر 2025.



وساعدت هذه الكميّات الهامة من الأمطار، لفترات متلاحقة، في تعويض النقص المسجل في مناطق أخرى من البلاد، خاصّة، في الوسط، الذي قدّر نقص الامطار فيه، بنسبة 90 بالمائة، وبلغت هذه النسبة 40 بالمائة في الجنوب التونسي.

من جهة أخرى ارتفع متوسط درجات الحرارة، على المستوى الوطني، إلى 16،6 درجات، وهو أعلى بشكل طفيف من المتوسط العادي، المقدّر ب16،5 درجة.

وشهد شهر نوفمبر 2025 تساقط الثلوج، خاصّة، في المرتفعات الجبلية للشمال الغربي، وأساسا في عين دراهم والمناطق المحيطة بها.


