Babnet   Latest update 22:09 Tunis

افتتاح معرض "إيكو صوت" لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار "كلنا_معنيين"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 21:44 قراءة: 1 د, 53 ث
      
انطلقت، مساء اليوم بمدينة العلوم بتونس، فعاليات معرض "إيكو صوت" لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يتواصل على مدى يومين تحت شعار "#كلنا_معنيين".

وينتظم هذا الحدث بمبادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في إطار الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.



ويدعو المعرض زواره إلى اكتشاف ثلاثة فضاءات مترابطة تستعرض جذور العنف وأشكاله وسبل التصدي له. وقد صُمّمت هذه الفضاءات أساسًا لاستهداف الأجيال الشابة عبر وسائل تفاعلية تتيح تجربة فنية وتوعوية ذات أثر مباشر.

وتسلّط الفضاءات الضوء على الصور النمطية والمعايير الاجتماعية التي تكرّس عدم المساواة وتُطبع مع العنف ضد النساء، على غرار بعض الأمثال الشعبية التي تُنتقص من مكانة المرأة وتُعمّق الفجوة الجندرية.

كما يقدم المعرض أشكال العنف المرئية وغير المرئية، بما في ذلك العنف الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يطال مختلف فئات النساء ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

ويقدّم المعرض جملة من الإحصائيات والمعطيات المستندة إلى دراسات حديثة أنجزتها مؤسسات حكومية، على غرار المعهد الوطني للإحصاء، وأخرى صادرة عن منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق النساء والفئات الهشّة، بهدف تقديم قراءة دقيقة لواقع العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس.

وأكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، محمد الدوعاجي، أن هذا المعرض يعكس واقع العنف المسلط ضد النساء في المجتمع التونسي، مشددًا على أن من واجب الديوان، بالشراكة مع وزارات الصحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسائر الشركاء، الرفع من وعي التونسيين بمختلف أشكال العنف التي قد تتجلى في الفضاءين العام والخاص وتمتد إلى الفضاء الرقمي.

وأضاف الدوعاجي أن نسب العنف ما تزال مرتفعة، موضحًا أن آخر الإحصائيات الوطنية تشير إلى أنّ 80 بالمائة من النساء تعرّضن مرة واحدة على الأقل في حياتهن إلى أحد أشكال العنف.

من جهته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي، جوزيبي بيروني، أن للحدث أهمية كبرى في تعزيز الوعي بالعنف المسلّط على النساء، لاسيما في ظل تفاقم هذه الظاهرة، مؤكّدًا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة على جميع المستويات. كما شدد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات التونسية والمجتمع المدني للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويتوج الافتتاح الرسمي للمعرض بتقديم العرض الفني "غالية"، وهو عمل إبداعي يقدّمه الاتحاد الأوروبي خصيصًا لهذه المناسبة، بالشراكة مع فنانين وفنانات تونسيين، إيمانًا بدور الفن في تغيير العقليات ومواجهة الصور النمطية.

وينتظم هذا الحدث بالتعاون مع مشروع "صلة"، المنفَّذ من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319986


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
19°-12
20°-12
20°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :