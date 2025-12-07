المنستير/ افتتاح الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح

بعرض "فلاش موب" وعرض "مابينغ" بعنوان "Emanations Théâtrales" افتتحت مساء أمس السبت بالمركّب الثقافي بمدينة المنستير فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير.

وتم بالمناسبة تنظيم معرض للصور بعنوان "لمسة وفاء" للراحل خليفة السطمبولي، ومعرض آخر يوثق أعمال الفنان فاضل الجزيري (المسرحية والسينمائية والموسيقية)، بالإضافة إلى ورشة حية لرسم بورتريه المسرحي خليفة السطمبولي.

كما كان الجمهور على موعد مع العرض الرئيسي لليوم الافتتاحي وهو مسرحية تحمل عنوان "رحلة في ذاكرة المسرح" إثر ذلك تم تكريم مسرحيي الجهة وهم الحبيب القردلي وعلاء الدين أيوب ومحمد النيبوري. كما تضمنت الأنشطة لقاءا تفاعليا بعنوان "في حضرة المسرح: تجارب ملهمة" بمشاركة نخبة من الممثلين والمخرجين.



وتابع الحاضرون في اليوم الافتتاحي كذلك عرضا موسيقيا بعنوان "مزيج" قدمه كورال المنستير بقيادة الفنان أمير مسعود في ختام فعاليات اليوم الأول.وتتواصل فعاليات هذه الدورة إلى غاية يوم 13 ديسمبر وتتضمن عروضا متنوعة ضمن البرمجة وعلى هامشها، إضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية الوطنية والجهوية تحتضنها عدّة فضاءات بمختلف مدن الجهة، علاوة على عروض مسرح الشارع، وعرض "فلاش موب"، وعرض مابينغ على واجهة المركّب الثقافي.وتتضمن برمجة الدورة الحالية من المهرجان أنشطة متنوعة في مختلف الفنون، وكذلك معارض صور، وفضاءات للتكريم، وورشات تكوينية للأطفال والشباب في تقنيات الكتابة والإلقاء والسينوغرافيا، إضافة إلى ندوات نقدية وجلسات حوارية.وشكّل هذا الافتتاح مناسبة لتجديد الارتباط بإرث خليفة السطنبولي وتعزيز مكانة المسرح في المشهد الثقافي بجهة المنستير.وأكد والي الجهة عيسى موسى خلال إشرافه على افتتاح هذه التظاهرة على أهمية إرث الفنان خليفة السطنبولي باعتباره أحد روّاد الحركة المسرحية بالمنستير وبالجهة وعلى المستوى الوطني، ودعا إلى تعزيز التوثيق والأرشفة مؤكدا على أهمية العمل المؤسساتي لحفظ الذاكرة المسرحية، وعلى ضرورة المحافظة على هذا الإرث مسؤولية جماعية تستوجب انخراط الهياكل الرسمية والمجتمع المدني.ومن جهتها أكّدت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية أهمية مهرجان خليفة السطنبولي للمسرح، مبيّنة أنّ برنامج الدورة 29 يتميز بالثراء والتنوع وبتوسع أنشطته على عدة فضاءات في مدينة المنستير وفي عدة مدن بالولاية.