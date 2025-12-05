Babnet   Latest update 20:27 Tunis

كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: خالد بن سليمان يتوج بجائزتي أفضل لاعب وأحسن موزع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ffe5273cf85.77642206_ofijmkpegnhlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 20:21
      
اختتمت اليوم الجمعة بالأردن منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس التحدي العربي للكرة الطائرة، بتتويج لامع للمنتخب التونسي الذي حصد اللقب عن جدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية دون خسارة أي شوط طوال الدورة.
وبرز نجم المنتخب التونسي خالد بن سليمان بشكل لافت، ليُتوج بجائزتي أفضل لاعب وأحسن موزع في البطولة، تأكيدًا لدوره المحوري في قيادة نسور الطائرة إلى منصة التتويج.



نتائج المنتخب التونسي في البطولة

قدّم المنتخب التونسي أداءً مثاليًا في جميع المباريات:

* تونس – الكويت: 3-0
* تونس – مصر: 3-0
* تونس – الأردن: 3-0
* تونس – فلسطين: 3-0
* تونس – البحرين: 3-0

الترتيب النهائي للبطولة

| المنتخب | النقاط | عدد المباريات |
| -------- | ------ | ------------- |
| تونس | 15 | 5 |
| مصر | 12 | 5 |
| الأردن | 7 | 5 |
| الكويت | 7 | 5 |
| البحرين | 4 | 5 |
| فلسطين | 0 | 5 |


