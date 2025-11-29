قبلي: اختتام الايام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي بالمستشفى الجهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>

تختتم اليوم السبت، بالمستشفى الجهوي بقبلي، الأيام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي، التي انتظمت على امتداد يومين في اطار التعاون بين الجهة الصحية بقبلي متمثلة في المستشفى الجهوي والجهة الصحية بالمنستير متمثلة في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني



وأوضح المكني لصحفي "وات" ان هذه العمليات الجراحية تهم مرضى القصور الكلوي المزمن، وقد انتفع بها 8 مرضى بمعدل 4 عمليات كل يوم، مشيرا الى ان هذا التدخل الجراحي ضروري جدا للتكفل بالمرضى في عملية تصفية الدم، باعتبار انه يمكّن من تسهيل القيام بغسيل الكلى عبر ربط شريان بوريد في الذراع.









وبين انّ نجاح هذه العمليات تم بالتنسيق التام بين الجهتين الصحتين بكل من قبلي والمنستير، فضلا عن توفير الإطار اللوجستي وكافة مستحقات التدخلات الجراحية بالتنسيق مع المسؤولين عن المستشفى الجهوي، وهو ما يمكن من تقريب خدمات الطب المتقدم من المرضى.

وأضاف أنّه ستتم برمجة هذه العمليات بشكل دوري، تكريسا لاستراتيجية وزارة الصحة الهادفة الى تطوير القطاع الصحي بالجهات الداخلية وتجنيب المرضى عناء التنقل المرهق لإجراء هذه العمليات بمؤسسات صحية بولايات أخرى.

