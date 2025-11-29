Babnet   Latest update 13:23 Tunis

قبلي: اختتام الايام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي بالمستشفى الجهوي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalkebili.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:16 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تختتم اليوم السبت، بالمستشفى الجهوي بقبلي، الأيام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي، التي انتظمت على امتداد يومين في اطار التعاون بين الجهة الصحية بقبلي متمثلة في المستشفى الجهوي والجهة الصحية بالمنستير متمثلة في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني

وأوضح المكني لصحفي "وات" ان هذه العمليات الجراحية تهم مرضى القصور الكلوي المزمن، وقد انتفع بها 8 مرضى بمعدل 4 عمليات كل يوم، مشيرا الى ان هذا التدخل الجراحي ضروري جدا للتكفل بالمرضى في عملية تصفية الدم، باعتبار انه يمكّن من تسهيل القيام بغسيل الكلى عبر ربط شريان بوريد في الذراع.



وبين انّ نجاح هذه العمليات تم بالتنسيق التام بين الجهتين الصحتين بكل من قبلي والمنستير، فضلا عن توفير الإطار اللوجستي وكافة مستحقات التدخلات الجراحية بالتنسيق مع المسؤولين عن المستشفى الجهوي، وهو ما يمكن من تقريب خدمات الطب المتقدم من المرضى.
وأضاف أنّه ستتم برمجة هذه العمليات بشكل دوري، تكريسا لاستراتيجية وزارة الصحة الهادفة الى تطوير القطاع الصحي بالجهات الداخلية وتجنيب المرضى عناء التنقل المرهق لإجراء هذه العمليات بمؤسسات صحية بولايات أخرى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319419


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
20°-11
20°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*