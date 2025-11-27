وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692897d4504649.37681306_fomgkqjpenlhi.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد على النفطي، اليوم الخميس، "Mu Hong"، نائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، رئيس مجموعة الصداقة الصينيّة-الإفريقيّة، نائب الرئيس المكلّف بالشؤون الروتينيّة لمكتب اللجنة المركزية لشؤون تعميق الإصلاح على نحو شامل، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها إلى تونس، من 26 إلى 28 نوفمبر 2025.



ونوّه الوزير، خلال هذا اللّقاء، بعلاقات الصداقة والشراكة التاريخيّة التي تجمع بين البلدين وما تشهده هذه العلاقات من ديناميكيّة جديدة خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما إثر زيارة الدولة التي أدّاها رئيس الجمهوريّة قيس سعيد إلى الصين والتي تُوّجت بالإعلان عن إقامة شراكة استراتيجيّة بين البلدين في 31 ماي 2024، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.









وبين، في هذا الإطار، أهميّة مواصلة تنفيذ أركان هذه الشراكة، خاصّة فيما يتعلّق بالمشاريع التنمويّة التي تخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين التونسي والصيني في شتّى المجالات الحيوية.



كما تعرّض إلى الدّور الذي تضطلع به الصّين في تطوير علاقات التعاون الصّينية العربية والصّينية الافريقية باعتبارهما فضائي حوار تنتمي إليهما تونس وتتكامل فيهما العلاقات التونسية الصينية.



ومن جهته أشاد المسؤول الصيني بما تتميّز به بلادنا من جاذبية وحضارة تاريخية ضاربة في القدم ومن موقع جغرافي فريد. وأكّد على أنّ هذه الزيارة تتنزّل في إطار تنفيذ المفاهمات الحاصلة بين قائدي البلدين تونس والصّين الشّعبية.



وعبر عن الرغبة التي تحدو الجانب الصّيني من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون العريقة والشراكة المتميّزة التي تربط تونس بالصّين، واستعداده للدّفع بغية تعزيزها بما في ذلك المساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية ببلادنا.



ويُعتبر المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أعلى هيئة استشاريّة بالصين، إذ تُعهد إليه مهامّ التشاور السياسي والمراقبة الديمقراطيّة وتأطير مُختلف الأحزاب والمنظّمات والشخصيّات المشاركة في المجلس المذكور بغاية المشاركة في الشؤون السياسيّة العامّة في الصين ومناقشتها.