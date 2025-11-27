انتخاب المدير العام للأمن العمومي مندوبا عن قارّة إفريقيا باللّجنة التنفيذيّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة

انتخب المدير العام للأمن العمومي عصام الفتوي اليوم الخميس مندُوبا عن قارّة إفريقيا باللّجنة التنفيذيّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة (الأنتربول) للفترة 2025/2028، وذلك خلال أشغال الدّورة 93 للجمعيّة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة بمدينة مرّاكش بالمملكة المغربيّة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025.



وتمّ خلال هذه الدورة إجراء انتخابات لعدد من المناصب صُلب اللجنة التنفيذيّة أسفرت عن فوز مُرشح تُونس بمنصب مندُوب عن قارّة إفريقيا للفترة القادمة، وفق بلاغ للداخلية.



واعتبرت الوزارة أنّ الفوز بهذا المنصب يُعدّ إعترافا بمكانة تُونس الرّائدة في مجال التعاون الشرطي الدّولي، حيث أنه سيُمكّن من تعزيز حضُورها لدى الهيئات والمُنظمات الإقليميّة والدّوليّة.وحسب الموقع الرّسمي للمنظمة، فإنّ اجتماعات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي عُقدت من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري بالمغرب، أسفرت عن انتخاب ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بعد تجديد عدد من المناصب الشاغرة. وسيمثّل المدير العام للأمن العمومي عصام الفتوي إلى جانب محمد إبراهيم أمين من كينيا الذي انتُخب أيضًا للمنصب نفسه، المنطقة الإفريقية.وتقوم اللّجنة التنفيذية للإنتربول بتحديد التوجه الاستراتيجي للمنظمة والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.ويؤكد هذا الانتخاب التزام الإنتربول بهيكل حوكمة تمثيلي ومتوازن يعكس أولويات دوله الأعضاء الـ 196.تجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يحتفظون بمناصبهم ومسؤولياتهم بدوام كامل في بلدانهم طوال فترة ولايتهم، مساهمين بذلك بخبراتهم الوطنية في المنظمة.