Babnet   Latest update 19:28 Tunis

انتخاب المدير العام للأمن العمومي مندوبا عن قارّة إفريقيا باللّجنة التنفيذيّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692894acae4d63.53013993_qkoinlehpjfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 19:11 قراءة: 1 د, 2 ث
      
انتخب المدير العام للأمن العمومي عصام الفتوي اليوم الخميس مندُوبا عن قارّة إفريقيا باللّجنة التنفيذيّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة (الأنتربول) للفترة 2025/2028، وذلك خلال أشغال الدّورة 93 للجمعيّة العامّة للمُنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة بمدينة مرّاكش بالمملكة المغربيّة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025.

وتمّ خلال هذه الدورة إجراء انتخابات لعدد من المناصب صُلب اللجنة التنفيذيّة أسفرت عن فوز مُرشح تُونس بمنصب مندُوب عن قارّة إفريقيا للفترة القادمة، وفق بلاغ للداخلية.



واعتبرت الوزارة أنّ الفوز بهذا المنصب يُعدّ إعترافا بمكانة تُونس الرّائدة في مجال التعاون الشرطي الدّولي، حيث أنه سيُمكّن من تعزيز حضُورها لدى الهيئات والمُنظمات الإقليميّة والدّوليّة.

وحسب الموقع الرّسمي للمنظمة، فإنّ اجتماعات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، التي عُقدت من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري بالمغرب، أسفرت عن انتخاب ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، بعد تجديد عدد من المناصب الشاغرة. وسيمثّل المدير العام للأمن العمومي عصام الفتوي إلى جانب محمد إبراهيم أمين من كينيا الذي انتُخب أيضًا للمنصب نفسه، المنطقة الإفريقية.

وتقوم اللّجنة التنفيذية للإنتربول بتحديد التوجه الاستراتيجي للمنظمة والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
ويؤكد هذا الانتخاب التزام الإنتربول بهيكل حوكمة تمثيلي ومتوازن يعكس أولويات دوله الأعضاء الـ 196.

تجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يحتفظون بمناصبهم ومسؤولياتهم بدوام كامل في بلدانهم طوال فترة ولايتهم، مساهمين بذلك بخبراتهم الوطنية في المنظمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319318


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
15°-8
18°-10
19°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*