كأس التحدّي العربي للكرة الطائرة: البرنامج الكامل للمباريات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 18:45
      
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس التحدي العربي للكرة الطائرة، التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة منتخبات تونس وفلسطين والبحرين ومصر والأردن والكويت (بتوقيت تونس):

الجمعة 28 نوفمبر 2025


* مصر – فلسطين س 13

* الكويت – تونس س 15

السبت 29 نوفمبر 2025

* البحرين – فلسطين س 13
* الأردن – الكويت س 15
* تونس – مصر س 17

الأحد 30 نوفمبر 2025

* راحة لجميع المنتخبات

الاثنين 1 ديسمبر 2025

* فلسطين – الكويت س 13
* تونس – الأردن س 15
* مصر – البحرين س 17

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* تونس – فلسطين س 13
* مصر – الأردن س 15
* البحرين – الكويت س 17

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

* راحة لجميع المنتخبات

الخميس 4 ديسمبر 2025

* تونس – البحرين س 13
* الأردن – فلسطين س 15

الجمعة 5 ديسمبر 2025

* الكويت – مصر س 13
* الأردن – البحرين س 15


