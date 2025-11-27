كأس التحدّي العربي للكرة الطائرة: البرنامج الكامل للمباريات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس التحدي العربي للكرة الطائرة، التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة منتخبات تونس وفلسطين والبحرين ومصر والأردن والكويت (بتوقيت تونس):



الجمعة 28 نوفمبر 2025





* مصر – فلسطين س 13



* الكويت – تونس س 15



السبت 29 نوفمبر 2025

* البحرين – فلسطين س 13

* الأردن – الكويت س 15

* تونس – مصر س 17



الأحد 30 نوفمبر 2025

* راحة لجميع المنتخبات



الاثنين 1 ديسمبر 2025

* فلسطين – الكويت س 13

* تونس – الأردن س 15

* مصر – البحرين س 17



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

* تونس – فلسطين س 13

* مصر – الأردن س 15

* البحرين – الكويت س 17



الأربعاء 3 ديسمبر 2025

* راحة لجميع المنتخبات



الخميس 4 ديسمبر 2025

* تونس – البحرين س 13

* الأردن – فلسطين س 15



الجمعة 5 ديسمبر 2025

* الكويت – مصر س 13

* الأردن – البحرين س 15

