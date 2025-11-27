كأس التحدّي العربي للكرة الطائرة: البرنامج الكامل للمباريات
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس التحدي العربي للكرة الطائرة، التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة منتخبات تونس وفلسطين والبحرين ومصر والأردن والكويت (بتوقيت تونس):
الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجمعة 28 نوفمبر 2025
* مصر – فلسطين س 13
* الكويت – تونس س 15
السبت 29 نوفمبر 2025* البحرين – فلسطين س 13
* الأردن – الكويت س 15
* تونس – مصر س 17
الأحد 30 نوفمبر 2025* راحة لجميع المنتخبات
الاثنين 1 ديسمبر 2025* فلسطين – الكويت س 13
* تونس – الأردن س 15
* مصر – البحرين س 17
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025* تونس – فلسطين س 13
* مصر – الأردن س 15
* البحرين – الكويت س 17
الأربعاء 3 ديسمبر 2025* راحة لجميع المنتخبات
الخميس 4 ديسمبر 2025* تونس – البحرين س 13
* الأردن – فلسطين س 15
الجمعة 5 ديسمبر 2025* الكويت – مصر س 13
* الأردن – البحرين س 15
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319316