منوبة: الإطار التربوي بالمعهد الثانوي بمنوبة يقاطع الدروس احتجاجا على تردي البنية التحتية للمعهد ونقص العملة والقيمين به

توقّفت الدروس بالمعهد الثانوي بمنوبة طيلة اليوم الخميس، وذلك احتجاجا من الإطار التربوي على الوضعية المتردية للبنية التحتية بالمؤسسة، وعدم تعهدها بالصيانة التي طال الحديث عنها منذ سنوات، وفق كاتب العام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عادل العزيزي.

وأوضح العزيزي، في تصريح لوكالة "وات"، أن تلوّث الوادي المحاذي للمؤسسة أثّر على وضعية عدد من القاعات والمخابر، من خلال انتشار الرطوبة على أرضيتها، فضلا عن عدم تأمين ساحة المعهد التي باتت عرضة لدخول الغرباء، وما ينجر عن ذلك من اعتداء على سيارات الأساتذة وتهديد لسلامة التلاميذ.

وأكّد أن الأساتذة يطالبون بالتدخّل العاجل بالصيانة الضرورية، مع تدارك النقص الفادح والشغورات في صفوف القيمين والعملة وخاصة عملة التنظيف والذي أثّر على نظافة المؤسسة وخاصة داخل القاعات ودورات المياه.





ودعا العزيزي مصالح المندوبية والوزارة إلى العمل على تذليل صعوبات التدريس، والإسراع في تهيئة القاعات، مع معالجة مشكلة التلوث في محيط المؤسسة التربوية.