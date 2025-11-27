Babnet   Latest update 19:28 Tunis

كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما.. إيطاليا تحرز المركز الثالث على حساب البرازيل بركلات الترجيح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69288a454f39c0.91519561_pmfhiqlekjnog.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 18:24
      
احرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما قطر 2025، وذلك عقب فوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4 - 2 في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب منصور مفتاح بمجمع المسابقات في أسباير زون.

    وسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الوقت الأصلي، حيث قدم كل من المنتخبين مباراة جيدة المستوى الفني، وأتيحت لهما بعض الفرص لكن الحذر الدفاعي قاد المباراة لركلات الترجيح.

    ولعب منتخب البرازيل ناقص الصفوف، بعد مضي ربع ساعة على صافرة البداية إذ تلقّى لاعبه فيتور فيرنانديز البطاقة الحمراء إثر تدخل غير مبرر على ليوناردو بوفيو.

    يذكر أن أبرز ظهور لمنتخب إيطاليا كان الحلول بالمركز الرابع في نسخة عام 1987 حين خسر أمام كوت ديفوار في مباراة تحديد المركز الثالث.. أما بالنسبة لمنتخب لبرازيل الذي وصل للنهائي للمرة التاسعة في تاريخه، فقد كان يأمل بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الخامسة بعد الفوز باللقب أربع مرات من قبل.


