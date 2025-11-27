مونديال السيدات لكرة اليد: المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى هولندا بقائمة من 18 لاعبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6928713d28a328.92744032_nlogmhfqpjeik.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمنتخب التونسي للسيدات، الذي غادر ظهر اليوم إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقررة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025 بكل من هولندا وألمانيا.



وسيجري المنتخب التونسي مقابلات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات فرنسا وبولونيا والصين.









قائمة اللاعبات

حراسة المرمى:



* روعة بويدة (الجمعية النسائية بالساحل)

* بسمة صفر (النادي الإفريقي)

* روعة المقدم (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)



تنسيق اللعب:



* سمية بلحاج (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

* سلمى بن حسين (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

* سندس حشانة (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)



لاعبات دائرة:



* منى جليزي (زالاو الروماني)

* يسر المصطفاوي (سترازبورغ الفرنسي)

* أمال بن حسين (المنزه الرياضي)



ظهير أيمن:



* فدوى عويج (النادي الإفريقي)

* أمال الحمروني (لاروش سوريون الفرنسي)



ظهير أيسر:



* ميساء بن حسين (نادي باريس 92 الفرنسي)

* مروى الذوادي (النادي الإفريقي)



جناح أيمن:



* هدى رميزة (النادي الإفريقي)

* آية بن عبد الله (زالاو الروماني)

* ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل)



جناح أيسر:



* مريم الرزقي (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

* فاطمة بوري (النادي الإفريقي)



برنامج مباريات تونس في الدور الأول (بتوقيت تونس)

* الجمعة 28 نوفمبر 2025 – س 21:00

تونس – فرنسا



* الأحد 30 نوفمبر 2025 – س 15:30

تونس – بولونيا



* الاثنين 2 ديسمبر 2025 – س 18:30

