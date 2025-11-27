Babnet   Latest update 17:25 Tunis

مونديال السيدات لكرة اليد: المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى هولندا بقائمة من 18 لاعبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6928713d28a328.92744032_nlogmhfqpjeik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Novembre 2025 - 16:41 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمنتخب التونسي للسيدات، الذي غادر ظهر اليوم إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقررة بين 26 نوفمبر و14 ديسمبر 2025 بكل من هولندا وألمانيا.

وسيجري المنتخب التونسي مقابلات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات فرنسا وبولونيا والصين.



قائمة اللاعبات

حراسة المرمى:

* روعة بويدة (الجمعية النسائية بالساحل)
* بسمة صفر (النادي الإفريقي)
* روعة المقدم (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

تنسيق اللعب:

* سمية بلحاج (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* سلمى بن حسين (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* سندس حشانة (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)

لاعبات دائرة:

* منى جليزي (زالاو الروماني)
* يسر المصطفاوي (سترازبورغ الفرنسي)
* أمال بن حسين (المنزه الرياضي)

ظهير أيمن:

* فدوى عويج (النادي الإفريقي)
* أمال الحمروني (لاروش سوريون الفرنسي)

ظهير أيسر:

* ميساء بن حسين (نادي باريس 92 الفرنسي)
* مروى الذوادي (النادي الإفريقي)

جناح أيمن:

* هدى رميزة (النادي الإفريقي)
* آية بن عبد الله (زالاو الروماني)
* ندى الزلفاني (الجمعية النسائية بالساحل)

جناح أيسر:

* مريم الرزقي (نادي الرياضة النسائية بالمكنين)
* فاطمة بوري (النادي الإفريقي)

برنامج مباريات تونس في الدور الأول (بتوقيت تونس)

* الجمعة 28 نوفمبر 2025 – س 21:00
تونس – فرنسا

* الأحد 30 نوفمبر 2025 – س 15:30
تونس – بولونيا

* الاثنين 2 ديسمبر 2025 – س 18:30
تونس – الصين


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319304


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 نوفمبر 2025 | 6 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:09
05:38
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
15°-8
18°-10
19°-10
17°-11
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*